  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Данча - восьма на етапі Кубка світу зі сноуборду

    Перемогу здобула лідер Кубка світу Естер Ледецкі
    Українська сноубордистка Аннамарі Данча успішно виступила на етапі Кубка світу в Банско. В Банско відбувся паралельний гігантський слалом в рамках етапу Кубка світу зі сноуборду. Успішно виступила на ньому Аннамарі Данча, яка незабаром візьме участь в Олімпіаді в Пхьончхані. Українка посіла 8-е підсумкове місце. А перемогу здобула лідер Кубка
    • Сьогодні, 12:05
    • Розсилка
    Аннамарі Данча. Фото: Getty Images
    Аннамарі Данча. Фото: Getty Images

    Перемогу здобула лідер Кубка світу Естер Ледецкі

    Українська сноубордистка Аннамарі Данча успішно виступила на етапі Кубка світу в Банско.

    В Банско відбувся паралельний гігантський слалом в рамках етапу Кубка світу зі сноуборду. Успішно виступила на ньому Аннамарі Данча, яка незабаром візьме участь в Олімпіаді в Пхьончхані.

    Українка посіла 8-е підсумкове місце. А перемогу здобула лідер Кубка світу Естер Ледецкі, яка випередила двох німкень - Селіну Йорг і Рамону Хофмайстеру.

    У загальному заліку Данча займає 20-е місце, маючи в своєму активі 1067,9 очок.

    Підсумкові результати:

    Джерело: sportarena.com

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ