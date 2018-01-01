Українка Данча - восьма на етапі Кубка світу зі сноуборду
- Сьогодні, 12:05
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Аннамарі Данча. Фото: Getty Images
Перемогу здобула лідер Кубка світу Естер Ледецкі
Українська сноубордистка Аннамарі Данча успішно виступила на етапі Кубка світу в Банско.
В Банско відбувся паралельний гігантський слалом в рамках етапу Кубка світу зі сноуборду. Успішно виступила на ньому Аннамарі Данча, яка незабаром візьме участь в Олімпіаді в Пхьончхані.
Українка посіла 8-е підсумкове місце. А перемогу здобула лідер Кубка світу Естер Ледецкі, яка випередила двох німкень - Селіну Йорг і Рамону Хофмайстеру.
У загальному заліку Данча займає 20-е місце, маючи в своєму активі 1067,9 очок.
Підсумкові результати:
Джерело: sportarena.com