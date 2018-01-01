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    Українка Калініна другий сезон поспіль перемагає на 25-тисячнику в США

    Титул в Дайтона-Біч став для Калініної сьомим в її кар'єрі
    Ангеліна Калініна виграла захистила свій титул на турнірі серії ITF, який пройшов в Дайтона-Біч, США. У фіналі турніру українська тенісистки у трьох сетах перемогла представницю США Грейс Мін. Титул в США став для Калініної сьомим в її кар'єрі першим в поточному сезоні. Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна також стала переможницею даного
    • Сьогодні, 14:44
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    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ

    Титул в Дайтона-Біч став для Калініної сьомим в її кар'єрі

    Ангеліна Калініна виграла захистила свій титул на турнірі серії ITF, який пройшов в Дайтона-Біч, США.

    У фіналі турніру українська тенісистки у трьох сетах перемогла представницю США Грейс Мін.

    Титул в США став для Калініної сьомим в її кар'єрі першим в поточному сезоні.

    Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна також стала переможницею даного 25-тисячника.

    Тенісний турнір ITF

    Дайтона-Біч, США

    Чвертьфінал

    Призовий фонд: 25,000$

    Ангеліна Калініна (Україна) - Грейс Мін (США) - 1:6, 7:5, 6:0

    теніс
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