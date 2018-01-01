Українка Калініна другий сезон поспіль перемагає на 25-тисячнику в США

Титул в Дайтона-Біч став для Калініної сьомим в її кар'єрі

Ангеліна Калініна виграла захистила свій титул на турнірі серії ITF, який пройшов в Дайтона-Біч, США. У фіналі турніру українська тенісистки у трьох сетах перемогла представницю США Грейс Мін. Титул в США став для Калініної сьомим в її кар'єрі першим в поточному сезоні. Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна також стала переможницею даного



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Ангеліна Калініна. Фото: БТУ

Титул в Дайтона-Біч став для Калініної сьомим в її кар'єрі

Ангеліна Калініна виграла захистила свій титул на турнірі серії ITF, який пройшов в Дайтона-Біч, США.

У фіналі турніру українська тенісистки у трьох сетах перемогла представницю США Грейс Мін.

Титул в США став для Калініної сьомим в її кар'єрі першим в поточному сезоні.

Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна також стала переможницею даного 25-тисячника.

Тенісний турнір ITF

Дайтона-Біч, США

Чвертьфінал

Призовий фонд: 25,000$

Ангеліна Калініна (Україна) - Грейс Мін (США) - 1:6, 7:5, 6:0