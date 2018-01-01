Українка Калініна другий сезон поспіль перемагає на 25-тисячнику в США
- Сьогодні, 14:44
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Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
Титул в Дайтона-Біч став для Калініної сьомим в її кар'єрі
Ангеліна Калініна виграла захистила свій титул на турнірі серії ITF, який пройшов в Дайтона-Біч, США.
У фіналі турніру українська тенісистки у трьох сетах перемогла представницю США Грейс Мін.
Титул в США став для Калініної сьомим в її кар'єрі першим в поточному сезоні.
Нагадаємо, що в минулому році Ангеліна також стала переможницею даного 25-тисячника.
Тенісний турнір ITF
Дайтона-Біч, США
Чвертьфінал
Призовий фонд: 25,000$
Ангеліна Калініна (Україна) - Грейс Мін (США) - 1:6, 7:5, 6:0