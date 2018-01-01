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    Українка Калініна вийшла у півфінал 25-тисячника в США

    Наша тенісистка продовжує вдало захищати титул в Дайтона-Біч
    Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру серії ITF, який наразі проходить в Дайтона-Біч, США. У чвертьфіналі турніру українська тенісистка у двох сетах розібралася з представницею США Джессікою Пегулою. Зазначимо, що Калініна є чинною чемпіонкою цього турніру. Тенісний турнір ITF Дайтона-Біч, США Чвертьфінал Призовий фонд: 25,000$
    • Сьогодні, 20:45
    • Розсилка
    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
    Ангеліна Калініна. Фото: БТУ

    Наша тенісистка продовжує вдало захищати титул в Дайтона-Біч

    Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру серії ITF, який наразі проходить в Дайтона-Біч, США.

    У чвертьфіналі турніру українська тенісистка у двох сетах розібралася з представницею США Джессікою Пегулою.

    Зазначимо, що Калініна є чинною чемпіонкою цього турніру.

    Тенісний турнір ITF

    Дайтона-Біч, США

    Чвертьфінал

    Призовий фонд: 25,000$

    Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 6:3, 6:2

    теніс
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