Українка Калініна вийшла у півфінал 25-тисячника в США
- Сьогодні, 20:45
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Ангеліна Калініна. Фото: БТУ
Наша тенісистка продовжує вдало захищати титул в Дайтона-Біч
Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру серії ITF, який наразі проходить в Дайтона-Біч, США.
У чвертьфіналі турніру українська тенісистка у двох сетах розібралася з представницею США Джессікою Пегулою.
Зазначимо, що Калініна є чинною чемпіонкою цього турніру.
Тенісний турнір ITF
Дайтона-Біч, США
Чвертьфінал
Призовий фонд: 25,000$
Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Пегула (США) - 6:3, 6:2