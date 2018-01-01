Українка Калініна вийшла у півфінал 25-тисячника в США

Наша тенісистка продовжує вдало захищати титул в Дайтона-Біч

Ангеліна Калініна вийшла у півфінал турніру серії ITF, який наразі проходить в Дайтона-Біч, США. У чвертьфіналі турніру українська тенісистка у двох сетах розібралася з представницею США Джессікою Пегулою. Зазначимо, що Калініна є чинною чемпіонкою цього турніру. Тенісний турнір ITF Дайтона-Біч, США Чвертьфінал Призовий фонд: 25,000$