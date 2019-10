Українка Кіченок перемогла на Підсумковому тенісному турнірі (відео)

Наша спортсменка перемогла в парному розряді малого Підсумкового турніру

Українка Людмила Кіченок перемогла в парі з Андреа Клепач зі Словенії у фіналі малого Підсумкового турніру WTA Elite Trophy у китайському Чжухаї.

У вирішальному матчі пара Кіченок – Клепач здолала китаянок Дуань – Ян (6:3, 6:3).

Для Кіченок це вже четвертий титул у кар’єрі. Минулого року вона також перемогла в Чжіхаї – в парі з сестрою Надією.

Lyudmyla Kichenok and @andrejaklepac defeat Yang/Duan in two sets, 6-3, 6-3, making them @WTAEliteTrophy doubles champions! pic.twitter.com/9CNvL5HV6f