Україна дізналася суперника у стикових матчах за вихід в елітний дивізіон Ліги націй

У суперники збірній України в стикових матчах жереб обрав Бельгію.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги націй. Підопічні Сергія Реброва з 8 очками в активі фінішували другими у групі B1 і тепер боротимуться на стадії плей-офф за вихід у елітний дивізіон A.

У суперники збірній України в стикових матчах жереб обрав Бельгію. Нагадаємо, з цією командою «синьо-жовті» зустрічалися на груповому етапі Євро-2026 – поєдинок останнього туру завершився "сухою" нічиєю.

Усі пари плей-офф за місця в Лізі А

Туреччина – Угорщина

Україна – Бельгія

Австрія – Сербія

Греція – Шотландія

Стикові матчі між Лігами B/C та A/B, а також чвертьфінали Ліги А пройдуть 20 та 23 березня 2025 року. Півфінали Ліги А відбудуться 4 та 5 червня, матч за третє місце та фінал – 8 червня. Стикові поєдинки між Лігами C/D заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.

Раніше повідомлялось, що у груповому раунді Ліги націй 2024/25 залишається провести останній, шостий тур. Збірна України закриватиме основну частину турніру матчем з Албанією у вівторок, 19 листопада.

Нагадаємо, раніше Україна зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.