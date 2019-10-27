Українка Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
Дарина Снігур
ВТУ
У вирішальному матчі наша тенісистка поступилася Діан Паррі з Франції
Українська 17-річна тенісистка Дарина Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру в китайському Ченду.
У вирішальному матчі наша спортсменка поступилася Діан Паррі з Франції – 1:6, 3:6.
Цього року Снігур уже перемагала Паррі – у липні в півфіналі трав’яного турніру першої категорії в Рогемптоні.
Снігур стала другою українкою, яка дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру. 2017 року перемогу в ньому здобула Марта Костюк.