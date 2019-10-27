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    Українка Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру

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    Дарина Снігур - Українка Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру
    Дарина Снігур
    ВТУ

    У вирішальному матчі наша тенісистка поступилася Діан Паррі з Франції

    Українська 17-річна тенісистка Дарина Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру в китайському Ченду.

    У вирішальному матчі наша спортсменка поступилася Діан Паррі з Франції – 1:6, 3:6.

    Цього року Снігур уже перемагала Паррі – у липні в півфіналі трав’яного турніру першої категорії в Рогемптоні.

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    Снігур стала другою українкою, яка дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру. 2017 року перемогу в ньому здобула Марта Костюк.

    теніс Дарія Снігур
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