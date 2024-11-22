Відомий український спортивний журналіст у Німеччині мітингував проти ТЦК

Скриншот ІМІ з відео Романа Кадєміна в тіктоку про акцію біля Бранденбурзьких воріт

Кадємін ніяк не прокоментував проросійські наративи мітингу

У центрі Берліна неподалік Бранденбурзьких воріт 17 листопада відбувся мітинг «за права українських чоловіків» з використанням гасел російської пропаганди. Учасники тримали плакати англійською мовою з написами «Стоп злочинам Зеленського», «Зеленський невдаха диктатор» тощо.

Серед присутніх помітили й ексведучого телеканалу «Інтер» Романа Кадєміна. Він записав російськомовне відео з цієї акції для свого тіктоку. Не на камеру Кадємін сказав представниці ІМІ, що ці хлопці вийшли на площу висловити свою думку. Водночас він ніяк не прокоментував проросійські наративи мітингувальників.

Акція призупинилась після того, як до них підійшла з питаннями журналістка «Район.in.ua», координаторка West Media Forum Ольга Булковська. Про це повідомила представниця ІМІ Мая Голуб, яка була на місці події.

Булковська запитала в учасників про мету акції, на що чоловіки відповіли, що вони «проти ТЦК». Одна з жінок також вигукувала, що в Україні триває геноцид нації. Поліція неподалік спостерігала за тим, що відбувається.

Представниця ІМІ поспілкувалася з мітингарями. Так, один з учасників акції розповів, що стоїть із плакатом «Human rights for ukrainian man» «за тих, хто не може вийти на вулиці в Україні». Інший мітингувальник відповів, що виступає проти тортур ТЦК та звертається до перехожих та журналістів. Окрім цього, учасники акції сказали, що вірять в те, що в Росії є незалежні журналісти. Їх також не хвилювала ймовірність того, що росіяни зманіпулюють інформацією.

Як зауважили в ІМІ, на мітингу був російський журналіст з «Новой газеты». Він хотів поспілкуватися з Ольгою Булковською, однак вона відмовилася.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі», – зазначив він.

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків фото: Facebook/Рустем Умєров

Як отримати онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

Спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

«Ми працюємо над тим, щоб незабаром у «Резерв+» стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.