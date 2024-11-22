Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відомий український спортивний журналіст у Німеччині мітингував проти ТЦК

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий український спортивний журналіст у Німеччині мітингував проти ТЦК
Скриншот ІМІ з відео Романа Кадєміна в тіктоку про акцію біля Бранденбурзьких воріт

Кадємін ніяк не прокоментував проросійські наративи мітингу

У центрі Берліна неподалік Бранденбурзьких воріт 17 листопада відбувся мітинг «за права українських чоловіків» з використанням гасел російської пропаганди. Учасники тримали плакати англійською мовою з написами «Стоп злочинам Зеленського», «Зеленський невдаха диктатор» тощо.

Серед присутніх помітили й ексведучого телеканалу «Інтер» Романа Кадєміна. Він записав російськомовне відео з цієї акції для свого тіктоку. Не на камеру Кадємін сказав представниці ІМІ, що ці хлопці вийшли на площу висловити свою думку. Водночас він ніяк не прокоментував проросійські наративи мітингувальників. 

Акція призупинилась після того, як до них підійшла з питаннями журналістка «Район.in.ua», координаторка West Media Forum Ольга Булковська. Про це повідомила представниця ІМІ Мая Голуб, яка була на місці події. 

Булковська запитала в учасників про мету акції, на що чоловіки відповіли, що вони «проти ТЦК». Одна з жінок також вигукувала, що в Україні триває геноцид нації. Поліція неподалік спостерігала за тим, що відбувається.

Представниця ІМІ поспілкувалася з мітингарями. Так, один з учасників акції розповів, що стоїть із плакатом «Human rights for ukrainian man» «за тих, хто не може вийти на вулиці в Україні». Інший мітингувальник відповів, що виступає проти тортур ТЦК та звертається до перехожих та журналістів. Окрім цього, учасники акції сказали, що вірять в те, що в Росії є незалежні журналісти. Їх також не хвилювала ймовірність того, що росіяни зманіпулюють інформацією.

Як зауважили в ІМІ, на мітингу був російський журналіст з «Новой газеты». Він хотів поспілкуватися з Ольгою Булковською, однак вона відмовилася. 

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. 

«Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі», – зазначив він.

У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
У застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
фото: Facebook/Рустем Умєров

Як отримати онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

Спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

«Ми працюємо над тим, щоб незабаром у «Резерв+» стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян», – додав міністр оборони.

Нагадаємо, Міністерство оборони раніше розпочало бета-тестування онлайн-відстрочок у застосунку «Резерв+». Першими інструкції отримають студенти та аспіранти, що заповнювали форму на тестування. Далі – люди з інвалідністю та багатодітні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, Міністерство оборони планує перетворити застосунок «Резерв+» на загальноукраїнський рекрутинговий центр і замінити відповідні функції територіальних центрів комплектування у взятті військовозобов'язаних на облік.

Джерело
Теги: ТЦК війна журналіст пропаганда мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До навчань долучаться командири ЗСУ з бойовим досвідом
Українському легіону – бути! Перша партія добровольців уже навчається
13 листопада, 13:04
Утримання плацдарму у Курській області зараз стало принципово важливим
Чому дальність «Атакамсів» не має значення
19 листопада, 18:35
У лавах ЗСУ все частіше спостерігаються випадки дезертирства
Відомий військовий назвав проблему ЗСУ, на яку не реагує влада
27 жовтня, 16:39
Очільник агентства ООН назвав рішення Кнесету «безпрецедентним і небезпечним»
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
29 жовтня, 09:54
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Росіянин, ймовірно, скоїв п'ять воєнних злочинів в Україні
Фінляндія судитиме росіянина за воєнні злочини, скоєні в Україні
31 жовтня, 19:04
Адвокати шляхом запитів не можуть звертатися до ТЦК за відстрочкою для клієнтів
Чи можуть адвокати звертатися до ТЦК за відстрочкою для своїх клієнтів? Вердикт Верховного суду
14 листопада, 10:09
Путін та Шольц обговорили війну в Україні
Кремль повідомив деталі телефонної розмови Шольца з Путіним
15 листопада, 17:27
Помічник держсекретаря США Браян Ніколс висловився про дозвіл України на далекобійну зброю
Держдеп США офіційно підтвердив дозвіл Україні на використання далекобійної зброї по РФ
19 листопада, 11:41

Новини

Відомий український спортивний журналіст у Німеччині мітингував проти ТЦК
Відомий український спортивний журналіст у Німеччині мітингував проти ТЦК
Збірна України дізналася опонента в плей-оф Ліги націй
Збірна України дізналася опонента в плей-оф Ліги націй
Україна дізналася суперника у стикових матчах за вихід в елітний дивізіон Ліги націй
Україна дізналася суперника у стикових матчах за вихід в елітний дивізіон Ліги націй
Жеребкування плей-оф Ліги націй: сьогодні Україна дізнається наступного суперника
Жеребкування плей-оф Ліги націй: сьогодні Україна дізнається наступного суперника
Забарний перебуває на радарі трьох грандів АПЛ
Забарний перебуває на радарі трьох грандів АПЛ
На українського тенісиста впала суддівська вишка перед матчем (відео)
На українського тенісиста впала суддівська вишка перед матчем (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
11K
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
9153
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
7826
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна

Новини

Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Сьогодні, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Сьогодні, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Сьогодні, 17:00
Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua