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    Українка Кіченок поступилася у фіналі парного турніру в Хобарті (відео)

    Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні
    Українська тенісистка Людмила Кіченок не зуміла завоювати свій третій парний титул WTA. Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні. У вирішальному матчі україно-японська пара програла по три своїх гейми в кожному сеті і виконала по одному брейку. Еліс Мертенс раніше сьогодні стала чемпіонкою змагань в одиночному розряді. Для Демі
    • Сьогодні, 20:52
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    Призери парного турніру у Хобарті. Фото: Getty Images
    Призери парного турніру у Хобарті. Фото: Getty Images

    Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні

    Українська тенісистка Людмила Кіченок не зуміла завоювати свій третій парний титул WTA.

    Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні. У вирішальному матчі україно-японська пара програла по три своїх гейми в кожному сеті і виконала по одному брейку.

    Еліс Мертенс раніше сьогодні стала чемпіонкою змагань в одиночному розряді. Для Демі Схюрс це другий парний трофей поспіль: минулого тижня представниця Нідерландів перемогла в Брісбені разом з Кікі Бертенс.

    Hobart International – International

    Парний розряд

    Призовий фонд - $250,000

    Фінал

    Людмила Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) - Еліс Мертенс (Бельгія) / Демі Схюрс (Нідерланди) 2-6, 2-6

    теніс Людмила Кіченок Україна
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