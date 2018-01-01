Українка Кіченок поступилася у фіналі парного турніру в Хобарті (відео)
- Сьогодні, 20:52
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Призери парного турніру у Хобарті. Фото: Getty Images
Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні
Українська тенісистка Людмила Кіченок не зуміла завоювати свій третій парний титул WTA.
Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні. У вирішальному матчі україно-японська пара програла по три своїх гейми в кожному сеті і виконала по одному брейку.
Еліс Мертенс раніше сьогодні стала чемпіонкою змагань в одиночному розряді. Для Демі Схюрс це другий парний трофей поспіль: минулого тижня представниця Нідерландів перемогла в Брісбені разом з Кікі Бертенс.
Hobart International – International
Парний розряд
Призовий фонд - $250,000
Фінал
Людмила Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) - Еліс Мертенс (Бельгія) / Демі Схюрс (Нідерланди) 2-6, 2-6