Українка Кіченок поступилася у фіналі парного турніру в Хобарті (відео)

Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні

Українська тенісистка Людмила Кіченок не зуміла завоювати свій третій парний титул WTA. Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні. У вирішальному матчі україно-японська пара програла по три своїх гейми в кожному сеті і виконала по одному брейку. Еліс Мертенс раніше сьогодні стала чемпіонкою змагань в одиночному розряді. Для Демі



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Призери парного турніру у Хобарті. Фото: Getty Images

Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні

Українська тенісистка Людмила Кіченок не зуміла завоювати свій третій парний титул WTA.

Людмила Кіченок провела свій перший фінал в цьому сезоні. У вирішальному матчі україно-японська пара програла по три своїх гейми в кожному сеті і виконала по одному брейку.

Еліс Мертенс раніше сьогодні стала чемпіонкою змагань в одиночному розряді. Для Демі Схюрс це другий парний трофей поспіль: минулого тижня представниця Нідерландів перемогла в Брісбені разом з Кікі Бертенс.

Hobart International – International

Парний розряд

Призовий фонд - $250,000

Фінал

Людмила Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія) - Еліс Мертенс (Бельгія) / Демі Схюрс (Нідерланди) 2-6, 2-6