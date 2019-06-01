Українка Кіченок вийшла в третє коло Roland Garros
Надія Кіченко
БТУ
Наша тенісистка продовжує боротьбу в парному розряді
Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла в третій раунд Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).
У другому раунді парного розряду вона разом з американкою Абігейл Спірс здолала пару Маряя-Хосе Мартінес-Санчес / Сара Соррібес-Тормо – 6:2, 2:6, 6:3.
Наступними суперницями українсько-американського дуету будуть Кірстен Фліпкенс / Юханна Ларссон.
Нагадаємо, раніше в одиночному розряді Roland Garros в 1/16 фіналу припинила боротьбу наша провідна тенісистка Еліна Світоліна. Вона програла чемпіонці 2016 року Ґарбіньє Муґурусі з Іспанії.
Відтак від України в одиночному розряді змагань у Парижі наразі залишилася лише Леся Цуренко.
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