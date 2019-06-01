Українка Кіченок вийшла в третє коло Roland Garros



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Надія Кіченко БТУ

Наша тенісистка продовжує боротьбу в парному розряді

Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла в третій раунд Відкритого чемпіонату Франції (покриття – ґрунт, призовий фонд - €21 330 500).

У другому раунді парного розряду вона разом з американкою Абігейл Спірс здолала пару Маряя-Хосе Мартінес-Санчес / Сара Соррібес-Тормо – 6:2, 2:6, 6:3.

Наступними суперницями українсько-американського дуету будуть Кірстен Фліпкенс / Юханна Ларссон.

Нагадаємо, раніше в одиночному розряді Roland Garros в 1/16 фіналу припинила боротьбу наша провідна тенісистка Еліна Світоліна. Вона програла чемпіонці 2016 року Ґарбіньє Муґурусі з Іспанії.

Відтак від України в одиночному розряді змагань у Парижі наразі залишилася лише Леся Цуренко.