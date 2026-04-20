Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Вона вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком».

Українська атлетка тріумфувала у вазі 58 кг. Вона послідовно перемогла у ривку, поштовху та у сумі двоборства. У ривку вона зафіксувала 100 кг, а у поштовху – 121 кг. Конотоп єдиною серед атлеток змогла підкорити штангу вагою в 100 кг у ривку. А у поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати континентальної першості.

Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Перед цим вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.

За підсумками фіналу у вазі 58 кг в України чотири медалі: Ольга Івженко також стала срібною призеркою у поштовху.

Загалом в України вже сім нагород на Євро-2026 з важкої атлетики. Ще три медалі (срібло та дві бронзи) в активі Катерини Малащук (вага 48 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

