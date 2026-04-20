Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Каміла Конотоп - абсолютна чемпіонка Європи з важкої атлетики
фото: Федерація важкої атлетики України

Вона вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи

Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком».

Українська атлетка тріумфувала у вазі 58 кг. Вона послідовно перемогла у ривку, поштовху та у сумі двоборства. У ривку вона зафіксувала 100 кг, а у поштовху – 121 кг. Конотоп єдиною серед атлеток змогла підкорити штангу вагою в 100 кг у ривку. А у поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати континентальної першості.

Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Перед цим вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.

За підсумками фіналу у вазі 58 кг в України чотири медалі: Ольга Івженко також стала срібною призеркою у поштовху.

Загалом в України вже сім нагород на Євро-2026 з важкої атлетики. Ще три медалі (срібло та дві бронзи) в активі Катерини Малащук (вага 48 кг).

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
