Українка Конотоп виборола три золоті медалі на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Вона вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи
Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком».
Українська атлетка тріумфувала у вазі 58 кг. Вона послідовно перемогла у ривку, поштовху та у сумі двоборства. У ривку вона зафіксувала 100 кг, а у поштовху – 121 кг. Конотоп єдиною серед атлеток змогла підкорити штангу вагою в 100 кг у ривку. А у поштовху українські важкоатлетки продемонстрували два найкращі результати континентальної першості.
Конотоп вчетверте у кар'єрі стала абсолютною чемпіонкою Європи. Перед цим вона виборювала це звання у 2021, 2023 та 2024 роках.
За підсумками фіналу у вазі 58 кг в України чотири медалі: Ольга Івженко також стала срібною призеркою у поштовху.
Загалом в України вже сім нагород на Євро-2026 з важкої атлетики. Ще три медалі (срібло та дві бронзи) в активі Катерини Малащук (вага 48 кг).
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0