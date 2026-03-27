Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027

Важливий континентальний форум стане складовою відбору на Олімпіаду-2028

Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів офіційно затвердив спортивну програму IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі в 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з плсиланням на EOC.

Ключові особливості програми

Сформований перелік видів спорту підкреслює статус турніру як важливого етапу кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Загалом до програми увійшли 26 видів спорту та дисциплін, серед яких 22 є олімпійськими. Це забезпечить атлетам широкі можливості для здобуття прямих квот або рейтингових очок, необхідних для участі в майбутній Олімпіаді.

Особливістю Стамбула-2027 стане дебют у межах Європейських ігор таких дисциплін, як важка атлетика, академічне веслування (пляжний спринт) та сквош. Останні два види також вперше будуть представлені на Олімпійських іграх у 2028 році. Крім того, після перерви до програми повертаються спортивна гімнастика, волейбол та боротьба, які були відсутні на попередніх іграх у Кракові-Малопольщі, а також водні види спорту та боротьба. Програма була розроблена у тісній співпраці з оргкомітетом та міжнародними федераціями, що дозволило збалансувати спортивну майстерність із баченням міста-господаря.

Повний перелік дисциплін

У Туреччині відбудуться змагання з

баскетболу 3×3,

водних видів спорту,

стрільби з лука,

легкої атлетики (командний чемпіонат Європи),

бадмінтону,

боксу,

веслування на байдарках і каное,

фехтування,

гімнастики,

дзюдо,

карате,

кікбоксингу,

сучасного п'ятиборства,

муай-таю,

паделу,

академічного веслування (пляжний спринт),

регбі-7,

спортивної стрільби,

скелелазіння,

сквошу,

настільного тенісу,

тхеквондо,

тріатлону,

волейболу,

важкої атлетики

боротьби.

Організатори обіцяють найближчим часом надати детальну інформацію про змагальні майданчики, готуючись прийняти найкращих атлетів континенту в історичному серці Туреччини.

Нагадаємо, що одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028. Особливо актуальним для Туреччини це також може стати перед домашніми для країни Європейськими іграми 2027.