Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027
Важливий континентальний форум стане складовою відбору на Олімпіаду-2028
Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів офіційно затвердив спортивну програму IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі в 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з плсиланням на EOC.
Ключові особливості програми
Сформований перелік видів спорту підкреслює статус турніру як важливого етапу кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Загалом до програми увійшли 26 видів спорту та дисциплін, серед яких 22 є олімпійськими. Це забезпечить атлетам широкі можливості для здобуття прямих квот або рейтингових очок, необхідних для участі в майбутній Олімпіаді.
Особливістю Стамбула-2027 стане дебют у межах Європейських ігор таких дисциплін, як важка атлетика, академічне веслування (пляжний спринт) та сквош. Останні два види також вперше будуть представлені на Олімпійських іграх у 2028 році. Крім того, після перерви до програми повертаються спортивна гімнастика, волейбол та боротьба, які були відсутні на попередніх іграх у Кракові-Малопольщі, а також водні види спорту та боротьба. Програма була розроблена у тісній співпраці з оргкомітетом та міжнародними федераціями, що дозволило збалансувати спортивну майстерність із баченням міста-господаря.
Повний перелік дисциплін
У Туреччині відбудуться змагання з
- баскетболу 3×3,
- водних видів спорту,
- стрільби з лука,
- легкої атлетики (командний чемпіонат Європи),
- бадмінтону,
- боксу,
- веслування на байдарках і каное,
- фехтування,
- гімнастики,
- дзюдо,
- карате,
- кікбоксингу,
- сучасного п'ятиборства,
- муай-таю,
- паделу,
- академічного веслування (пляжний спринт),
- регбі-7,
- спортивної стрільби,
- скелелазіння,
- сквошу,
- настільного тенісу,
- тхеквондо,
- тріатлону,
- волейболу,
- важкої атлетики
- боротьби.
Організатори обіцяють найближчим часом надати детальну інформацію про змагальні майданчики, готуючись прийняти найкращих атлетів континенту в історичному серці Туреччини.
Нагадаємо, що одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028. Особливо актуальним для Туреччини це також може стати перед домашніми для країни Європейськими іграми 2027.
