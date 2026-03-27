Одразу 26 видів спорту. Стала відома програма Європейських ігор 2027

glavcom.ua
Ілля Мандебура
Змагання у Туреччині пройдуть 16-27 червня 2027 року
фото: EOC

Важливий континентальний форум стане складовою відбору на Олімпіаду-2028

Виконавчий комітет Європейських олімпійських комітетів офіційно затвердив спортивну програму IV Європейських ігор, які пройдуть у Стамбулі в 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з плсиланням на EOC.

Ключові особливості програми

Сформований перелік видів спорту підкреслює статус турніру як важливого етапу кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Загалом до програми увійшли 26 видів спорту та дисциплін, серед яких 22 є олімпійськими. Це забезпечить атлетам широкі можливості для здобуття прямих квот або рейтингових очок, необхідних для участі в майбутній Олімпіаді.

Особливістю Стамбула-2027 стане дебют у межах Європейських ігор таких дисциплін, як важка атлетика, академічне веслування (пляжний спринт) та сквош. Останні два види також вперше будуть представлені на Олімпійських іграх у 2028 році. Крім того, після перерви до програми повертаються спортивна гімнастика, волейбол та боротьба, які були відсутні на попередніх іграх у Кракові-Малопольщі, а також водні види спорту та боротьба. Програма була розроблена у тісній співпраці з оргкомітетом та міжнародними федераціями, що дозволило збалансувати спортивну майстерність із баченням міста-господаря.

Повний перелік дисциплін

У Туреччині відбудуться змагання з

  • баскетболу 3×3,
  • водних видів спорту,
  • стрільби з лука,
  • легкої атлетики (командний чемпіонат Європи),
  • бадмінтону,
  • боксу,
  • веслування на байдарках і каное,
  • фехтування,
  • гімнастики,
  • дзюдо,
  • карате,
  • кікбоксингу,
  • сучасного п'ятиборства,
  • муай-таю,
  • паделу,
  • академічного веслування (пляжний спринт),
  • регбі-7,
  • спортивної стрільби,
  • скелелазіння,
  • сквошу,
  • настільного тенісу,
  • тхеквондо,
  • тріатлону,
  • волейболу,
  • важкої атлетики
  • боротьби.

Організатори обіцяють найближчим часом надати детальну інформацію про змагальні майданчики, готуючись прийняти найкращих атлетів континенту в історичному серці Туреччини.

Нагадаємо, що одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028. Особливо актуальним для Туреччини це також може стати перед домашніми для країни Європейськими іграми 2027. 

