Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Малащук стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві

Катерина Малащук відкрила лік нагородам збірної України на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що стартував у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Першими розіграли нагороди важкоатлетки у вазі до 48 кг. Тричі піднімалися на подіум у цій категорії українка Катерина Малащук.

Вона здобула бронзові нагороди у обох вправах: ривку, зафіксувавши 77 кг, та поштовху – 95 кг.

У сумі Малащук набрала 172 кг та з цим результатом стала другою. Таким чином українка стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце