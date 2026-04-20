Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики
Малащук стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві
Катерина Малащук відкрила лік нагородам збірної України на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що стартував у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.
Першими розіграли нагороди важкоатлетки у вазі до 48 кг. Тричі піднімалися на подіум у цій категорії українка Катерина Малащук.
Вона здобула бронзові нагороди у обох вправах: ривку, зафіксувавши 77 кг, та поштовху – 95 кг.
У сумі Малащук набрала 172 кг та з цим результатом стала другою. Таким чином українка стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
