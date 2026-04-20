Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Малащук здобула три нагороди Чемпіонату Європи з важкої атлетики

Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У сумі Малащук набрала 172 кг та з цим результатом стала другою
фото: Волинська обласна школа вищої спортивної майстерності

Малащук стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві

Катерина Малащук відкрила лік нагородам збірної України на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що стартував у грузинському Батумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Першими розіграли нагороди важкоатлетки у вазі до 48 кг. Тричі піднімалися на подіум у цій категорії українка Катерина Малащук.

Вона здобула бронзові нагороди у обох вправах: ривку, зафіксувавши 77 кг, та поштовху – 95 кг.

У сумі Малащук набрала 172 кг та з цим результатом стала другою. Таким чином українка стала віцечемпіонкою Європи у двоборстві.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Теги: важка атлетика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

Визначився переможець чоловічої Вищої ліги з баскетболу
Льюїс оцінив готовність перспективного британця до поєдинку з Усиком
ПСЖ остаточно визначився з долею капітана команди
Кличко провів найрезультативніший матч у кар'єрі в чемпіонаті Франції з баскетболу
Капітан «Баварії» повторив цікавий рекорд чемпіонату Німеччини
Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua