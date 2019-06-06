  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українка Космач перемогла в конкурсі майстерності на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

    • Розсилка
    Вероніка Космач - Українка Космач перемогла в конкурсі майстерності на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3
    Вероніка Космач
    ФІБА

    Наша баскетболістка здолала в фіналі російську та новозеландську суперниць

    Українка Вероніка Космач перемогла в конкурсі майстерності на чемпіонаті світу U-18 з баскетболу 3х3 в монгольському Улан-Баторі.

    Наша баскетболістка випередила в фіналі Тайлу Далтон з Нової Зеландії та росіянку Яну Вєліканову.

    Напередодні Космач разом зі збірною завершили виступи на груповому етапі. Двох перемог у чотирьох матчах виявилося замало для виходу в плей-оф. Наша жіноча збірна завершила виступи на чемпіонаті світу.

    Натомість чоловіча команда вийшла з другого місця в групі в чвертьфінал, у якому зіграє 7 червня проти Аргентини. Початок о 8:25.

     Читайте також: Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Читайте також
    баскетбол Федерація баскетболу України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ