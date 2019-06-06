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    Новини

    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)

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    Тренування збірної України - Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Тренування збірної України
    ФБУ

    Жіноча національна збірна з баскетболу провела відкрите тренування в Києві

    Національна жіноча збірна України з баскетболу провела 6 червня відкрите тренування у Пущі Водиці. Команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи.

    На домашній етап зборів її головний тренер Горан Бошкович залучив 14 гравців. Відпрацьовують командні взаємодії, вивчають ігрові комбінації. У збірній відсутні травмовані Мосс, Самбурська, Римаренко. Натомість разом з головною командою тренувалися молоді Любінець, Волошина, Фастова. Останній головний тренер навіть довірив зіграти у другому спарингу з Італією, інформує ФБУ.

    На першому ігровому етапі команда провела на виїзді по два контрольних матчі зі збірними Чоргогорії та Італії. Першу двічі обіграла, з італійками нічия 1:1. А для мас-медіа дівчата провели спаринг «сині» проти «білих». Грали без ведення м'яча, відпрацьовуючи влучність передач і кидків.

    Так, за «синіх» зіграли Малашенко, Удоденко, Радулович, Науменко, Уро-Ніле, Яцковець. Їм протистояли «білі» Фастова, Білоцерківська, Ягупова, Кондусь, Ольховик, Горобець, Волошина.
     Командна робота триває. У Пущі-Водиці збірна готуватиметься до 8 червня, а потім вирушить на контрольні матчі до Франції.

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    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)
    ФБУ

    Горан Бошкович, головний тренер збірної України: - На сьогоднішній день найважливіше - створити належний бойовий командний дух. Цілком задоволений тим, як працюють дівчата. Сподіваюся, до чемпіонату Європи команда підійде в оптимальних кондиціях. Важливо, щоб усі дівчата були здорові і готові показати свій максимум. 

    Аліна Ягупова, капітан збірної України: - Бачу, що попри важкий сезон, усі дівчата перебувають у гарній фізичній формі. Вже є прогрес у командній грі, як у нападі, так і у захисті. Дівчата краще відчувають одна одну, точніше грають у пас. Час вдосконалити гру ще є. Після матчів у Франції буде зрозуміло, над чим працювати більш ретельно. Ніхто не приїхав сюди відбувати номер, усі налаштовані на перемогу.

    Таїсія Удоденко, гравець збірної України: - Пройшло ще не так багато часу, щоб говорити – наскільки ми готові. Ми ще у процесі. Але, відчуваю, що у плані командних взаємодій просуваємося вперед. Праця, праця – тільки вперед! Після того, як нас тут Бошкович тренує, ми зобов’язані бути на піку форми.

    Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.

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