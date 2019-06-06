Збірна України готується до чемпіонату Європи (фото)



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Тренування збірної України ФБУ

Жіноча національна збірна з баскетболу провела відкрите тренування в Києві

Національна жіноча збірна України з баскетболу провела 6 червня відкрите тренування у Пущі Водиці. Команда продовжує підготовку до чемпіонату Європи.

На домашній етап зборів її головний тренер Горан Бошкович залучив 14 гравців. Відпрацьовують командні взаємодії, вивчають ігрові комбінації. У збірній відсутні травмовані Мосс, Самбурська, Римаренко. Натомість разом з головною командою тренувалися молоді Любінець, Волошина, Фастова. Останній головний тренер навіть довірив зіграти у другому спарингу з Італією, інформує ФБУ.

На першому ігровому етапі команда провела на виїзді по два контрольних матчі зі збірними Чоргогорії та Італії. Першу двічі обіграла, з італійками нічия 1:1. А для мас-медіа дівчата провели спаринг «сині» проти «білих». Грали без ведення м'яча, відпрацьовуючи влучність передач і кидків.

Так, за «синіх» зіграли Малашенко, Удоденко, Радулович, Науменко, Уро-Ніле, Яцковець. Їм протистояли «білі» Фастова, Білоцерківська, Ягупова, Кондусь, Ольховик, Горобець, Волошина.

Командна робота триває. У Пущі-Водиці збірна готуватиметься до 8 червня, а потім вирушить на контрольні матчі до Франції.

Горан Бошкович, головний тренер збірної України: - На сьогоднішній день найважливіше - створити належний бойовий командний дух. Цілком задоволений тим, як працюють дівчата. Сподіваюся, до чемпіонату Європи команда підійде в оптимальних кондиціях. Важливо, щоб усі дівчата були здорові і готові показати свій максимум.

Аліна Ягупова, капітан збірної України: - Бачу, що попри важкий сезон, усі дівчата перебувають у гарній фізичній формі. Вже є прогрес у командній грі, як у нападі, так і у захисті. Дівчата краще відчувають одна одну, точніше грають у пас. Час вдосконалити гру ще є. Після матчів у Франції буде зрозуміло, над чим працювати більш ретельно. Ніхто не приїхав сюди відбувати номер, усі налаштовані на перемогу.

Таїсія Удоденко, гравець збірної України: - Пройшло ще не так багато часу, щоб говорити – наскільки ми готові. Ми ще у процесі. Але, відчуваю, що у плані командних взаємодій просуваємося вперед. Праця, праця – тільки вперед! Після того, як нас тут Бошкович тренує, ми зобов’язані бути на піку форми.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи, який проходитиме з 27 червня по 7 липня, збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.