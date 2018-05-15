Українка Михайлова перемогла на півмарафоні у Гваделупі

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Фото зі сторінки Дар’ї Михайлової у соціальних мережах

Причому зробила це наша співвітчизниця з новим рекордом змагань

Дар’я Михайлова перемогла на півмарафоні Semi marathon des Abymes з новим рекордом змагань.

Їх у неділю, 13 травня, приймало місто Лез-Абім, що у заморському департаменті Франції – Гваделупі.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Михайлова подолала дистанцію за 1:17:50 год. Минулого року українка на півмарафоні у Гваделупі була другою.

«Ці змагання – одне суцільне свято, - написала Михайлова на своїй сторінці у Facebook. – Я хотіла бігти, і бігла із задоволенням. Пощастило з погодою: було лише 27 градусів, і сонце вийшло лише в останні півгодини».

«Дуже хотіла побити рекорд змагань, але мені було трішки страшно, адже минулого року за 500 метрів до фінішу мої ноги практично перестали мене слухатися. Але все обійшлося. Емоції переповнювали, і добре почувалася. 1:17:50 – новий рекорд Semi marathon des Abymes», - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Дем’янюк став третім на турнірі у Франції.