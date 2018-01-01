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    Українка Петрова виступить в кваліфікації з фристайлу на Олімпіаді, о 13:00 відбудеться церемонія відкриття

    Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 розпочнеться о 13:00 за київським часом
    XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого. Втім, до церемонії відкриття, яка відбудеться о 13:00 за київським часом, у ніч на п'ятницю за Києвом відбудеться третій тур групового етапу з керлінгу. У 3:00 за Києвом відбудуться командні змагання з фігурного катання (чоловіча одиночна
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    Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 розпочнеться о 13:00 за київським часом

    XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого.

    Втім, до церемонії відкриття, яка відбудеться о 13:00 за київським часом, у ніч на п'ятницю за Києвом відбудеться третій тур групового етапу з керлінгу.

    У 3:00 за Києвом відбудуться командні змагання з фігурного катання (чоловіча одиночна коротка програма).

    О 4:45 відбудуться командні змагання з фігурного катання (коротка програма у спортивних пар).

    О 3:00 і 4:45 відбудеться кваліфікація з фристайлу (могул). 

    Зазначимо, що у цій програмі в кваліфікації виступить українка Тетяна Петрова.

    А вже о 13:00 за Києвом відбудеться урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України
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