Українка Петрова виступить в кваліфікації з фристайлу на Олімпіаді, о 13:00 відбудеться церемонія відкриття
- Сьогодні, 00:00
-
Розсилка
Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 розпочнеться о 13:00 за київським часом
XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого.
Втім, до церемонії відкриття, яка відбудеться о 13:00 за київським часом, у ніч на п'ятницю за Києвом відбудеться третій тур групового етапу з керлінгу.
У 3:00 за Києвом відбудуться командні змагання з фігурного катання (чоловіча одиночна коротка програма).
О 4:45 відбудуться командні змагання з фігурного катання (коротка програма у спортивних пар).
О 3:00 і 4:45 відбудеться кваліфікація з фристайлу (могул).
Зазначимо, що у цій програмі в кваліфікації виступить українка Тетяна Петрова.
А вже о 13:00 за Києвом відбудеться урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.