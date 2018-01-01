Українка Петрова виступить в кваліфікації з фристайлу на Олімпіаді, о 13:00 відбудеться церемонія відкриття

Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 розпочнеться о 13:00 за київським часом

XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого. Втім, до церемонії відкриття, яка відбудеться о 13:00 за київським часом, у ніч на п'ятницю за Києвом відбудеться третій тур групового етапу з керлінгу. У 3:00 за Києвом відбудуться командні змагання з фігурного катання (чоловіча одиночна

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Церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018 розпочнеться о 13:00 за київським часом

XXIII Зимові Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані офіційно розпочнуться у п’ятницю, 9 лютого.

Втім, до церемонії відкриття, яка відбудеться о 13:00 за київським часом, у ніч на п'ятницю за Києвом відбудеться третій тур групового етапу з керлінгу.

У 3:00 за Києвом відбудуться командні змагання з фігурного катання (чоловіча одиночна коротка програма).

О 4:45 відбудуться командні змагання з фігурного катання (коротка програма у спортивних пар).

О 3:00 і 4:45 відбудеться кваліфікація з фристайлу (могул).

Зазначимо, що у цій програмі в кваліфікації виступить українка Тетяна Петрова.

А вже о 13:00 за Києвом відбудеться урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.