Українка Попова здобула перемогу на етапі Кубку світу з маунтенбайку
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Ця перемога повернула спортсменку на друге місце у загальному заліку
Українка Ірина Попова здобула перемогу на етапі Кубку світу з велоспорту маунтенбайку, який відбувся у німецькому місті Вінтерберг.
Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту України.
Норвежку Інгрід Якобсен, яка наразі є лідером загального заліку Кубка світу, Попова випередила на фініші на три секунди.
Бронзова медаль дісталася шведській велогонщиці Ел Холмегард.
Усього у змаганнях взяли участь 53 учасники із 17-ти країн.
Перемога у Німеччині принесла Поповій 30 рейтингових очок і повернула спортсменку на друге місце у загальному заліку Кубка світу цього сезону.
Нагадаємо, у липні Ірина Попова стала чемпіонкою Європи з маунтенбайку.
Джерело: РБК-Україна