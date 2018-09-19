Українка Попова здобула перемогу на етапі Кубку світу з маунтенбайку



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Ця перемога повернула спортсменку на друге місце у загальному заліку

Українка Ірина Попова здобула перемогу на етапі Кубку світу з велоспорту маунтенбайку, який відбувся у німецькому місті Вінтерберг.

Про це повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту України.

Норвежку Інгрід Якобсен, яка наразі є лідером загального заліку Кубка світу, Попова випередила на фініші на три секунди.

Бронзова медаль дісталася шведській велогонщиці Ел Холмегард.

Усього у змаганнях взяли участь 53 учасники із 17-ти країн.

Перемога у Німеччині принесла Поповій 30 рейтингових очок і повернула спортсменку на друге місце у загальному заліку Кубка світу цього сезону.

Нагадаємо, у липні Ірина Попова стала чемпіонкою Європи з маунтенбайку.

Джерело: РБК-Україна