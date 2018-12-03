Українка Софія Яремчук перемогла на змаганнях з бігу в Італії



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Софія Яремчук

Нашій співвітчизниці не було рівних на дистанції 10 км

Метрополійне місто Ф'юмічіно, розташоване на відстані близько 25 км на південний захід від Рима стало щасливим для українки Софії Яремчук.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Саме у цьому місті відбувалися змагання з бігу по шосе на 10 км під назвою Best Woman.

Саме на них і стала найкращою Софія Яремчук.

Українка подолала дистанцію за 33:11 хв, що дозволило їй фінішувати першою на досить комфортній відстані від суперниць.

Фатна Марауі посіла друге місце (33:52 хв), а Маргеріта Маньяні була третьою (34:02). Обидві спортсменки представляють Італію.

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Шафар стала третьою на марафоні у Макао.