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    Українка Старікова виграла «бронзу» на Кубку світу з велоспорту у Берліні

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    Олена Старікова - Українка Старікова виграла «бронзу» на Кубку світу з велоспорту у Берліні
    Олена Старікова
    Фото взяте з сайту politeka.net

    Інша українка, Любов Басова, припинила виступ на стадії 1/8 фіналу

    Українка Олена Старікова стала бронзовою призеркою на Кубку світу у Берліні. Про серйозні претензії на медаль у спринті вона заявила ще під час кваліфікації, де посіла друге місце після австралійки Стефані Мортон.

    Ще одна українка - Любов Басова - показала лише 26-й час. Втім, до 1/16 фіналу Басова пройшла, де і перемогла канадійку Лоран Женест. У наступному раунді Басова, щоправда, поступилася Еліс Лігтле з Нідерландів. А ось Старікова, потрапивши відразу до 1/8 фіналу, випередила іспанку Таню Кальво Барбер.

    У чвертьфіналі Старікова перемогла вже згадану Лігтле, а у півфіналі поступилася росіянці Анастасії Войнової. Таким чином, українка змогла претендувати тільки на «бронзу» і у «медальному» поєдинку перевершила іншу росіянку - Дарину Шмельову.

    Що стосується золота, то воно дісталося Стефані Мортон, що перемогла у фіналі Войнову.

    Джерело: prosportua.com

    Кубок світу велоспорт
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