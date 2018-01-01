Українка Янчук програла в наполегливому півфіналі турніру серії ITF

Це був перший півфінал для українки в цьому сезоні

Українська тенісистка в півфіналі турніру ITF зустрічалася з представницею кваліфікації Аною Софією Санчес з Мексики і програла суперниці з рахунком 4:6, 6:7 (2). На початку і середині стартового сету дівчата обмінялися брейками, але мексиканка зуміла відіграти геймбол Янчук в останньому геймі і зробити третій брейк. Санчес впевнено почала другий



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Ольга Янчук. Фото: btu.org.ua

Це був перший півфінал для українки в цьому сезоні

Українська тенісистка в півфіналі турніру ITF зустрічалася з представницею кваліфікації Аною Софією Санчес з Мексики і програла суперниці з рахунком 4:6, 6:7 (2).

На початку і середині стартового сету дівчата обмінялися брейками, але мексиканка зуміла відіграти геймбол Янчук в останньому геймі і зробити третій брейк.

Санчес впевнено почала другий сет, повівши 2:0, але потім Янчук виграла три гейми поспіль. Мексиканка зрівняла рахунок, після чого було зроблено обмін брейками, і протягом чотирьох наступних геймів учасниці зустрічі не програвали свою подачу, а на тай-брейку Ользі вдалося виграти всього два розіграші.

Нагадаємо, що це був перший півфінал для киянки в цьому сезоні, за який вона заробила $ 1,144 призових і 18 рейтингових очок.

Джерело: btu.org.ua