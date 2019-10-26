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    Українка Ярослава Магучих визнана найкращою молодою легкоатлеткою Європи

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    Українка Ярослава Магучих визнана найкращою молодою легкоатлеткою Європи

    Переможцем серед хлопців став чемпіон світу з десятиборства німець Ніклас Кауль

    Українка Ярослава Магучих стала переможницею номінації «Зірка, яка сходить» в Європі за підсумками 2019 року. Про це стало відомо під час урочистої церемонії нагородження Європейської легкої атлетики (ЕА) Golden Tracks (Таллінн, Естонія).

    «Я дуже щаслива стати переможницею у номінації «Зірка, яка сходить». Хочу подякувати всім, хто підтримував мене упродовж сезону, а особливо тренеру Тетяні Степановій і моїй сім’ї. Також дякую Європейській легкій атлетиці за нагороду. Це чудова мотивація для того, щоб працювати ще наполегливіше і досягти мети»,- сказала Ярослава Магучих.

     У 2019 році Магучих виграла чемпіонат Європи U20. 30 вересня вона стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу, вигравши у Досі срібло зі стрибків у висоту і двічі побивши юніорський світовий рекорд (2,02 м і 2,04 м).

    Ярослава Магучих не була присутня на церемонії нагородження, оскільки раніше підтвердила участь у церемонії нагородження ЄОК Piotr Nurowski Best European Young Athlete Prize, яка відбувалася у Варшаві цього ж дня.

    До трійки фіналістів у номінації «Зірка, яка сходить» потрапив також українець Михайло Кохан. У 2019-му він виграв чемпіонат Європи U20з юніорським рекордом континенту з метання молота (84,73 м), а у жовтні посів п’яте місце уже на дорослому чемпіонаті світу. Переможцем став чемпіон світу з десятиборства німець Ніклас Кауль.

     Читайте також: Стрибки, ласкаві кішки і кохання. Душевне інтерв’ю з юною спортивною зіркою Ярославою Магучих

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    стрибки у висоту легка атлетика Михайло Кохан Ярослава Магучих Тетяна Степанова Ніклас Кауль
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