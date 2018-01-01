Українки дізналися своїх суперниць на Australian Open

Перші матчі українські тенісистки проведуть в перший день турінру

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко і Марта Костюк дізналися своїх суперниць по першому раунду Australian Open-2018. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна у першому раунді зіграє з 279-им місцем в рейтингу WTA сербкою Іваною Йоровіч. Катерина Бондаренко зіграє зі 115-ю ракеткою світу Вікторією Голубич. Це буде вже



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Еліна Світоліна. Фото: btu.org.ua

Перші матчі українські тенісистки проведуть в перший день турінру

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко і Марта Костюк дізналися своїх суперниць по першому раунду Australian Open-2018.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна у першому раунді зіграє з 279-им місцем в рейтингу WTA сербкою Іваною Йоровіч.

Катерина Бондаренко зіграє зі 115-ю ракеткою світу Вікторією Голубич. Це буде вже друга зустріч українки з швейцаркою. Перша в 2014 році завершилася на користь Голубич.

Марта Костюк успішно подолала сито в кваліфікації, і в першому раунді отримала собі в суперниці 27-у ракетку світу Шуай Пен. На Australian Open-2018 китаянка посіяна під 25-м номером.

Свої перші матчі на Australian Open-2018 Світоліна, Бондаренко і Костюк проведуть вже в перший день турніру.

Джерело: sportarena.com