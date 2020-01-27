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    Українки вибороли 18 медалей на змаганнях з художньої гімнастики в Лос-Анджелесі (відео)

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    Українські гімнастки в Лос Анджелесі&nbsp; - Українки вибороли 18 медалей на змаганнях з художньої гімнастики в Лос-Анджелесі (відео)
    Українські гімнастки в Лос Анджелесі 
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    Наші дівчата шість золотих медалей на міжнародному турнірі LA Lights-2020

    Українські грації завоювали 18 медалей, 6 з яких – золоті, на міжнародному турнірі LA Lights-2020 у Лос-Анджелесі. Щорічно художні гімнастки приїжджають на цей старт, щоб випробувати нові програми.

    Лідер нашої збірної Влада Нікольченко представила на старті в США дві нові програми: з обручем і булавами. Високі бали у всіх чотирьох видах дозволили нашій гімнастці не тільки завоювати золото в престижному багатоборстві, а й медалі в кожному з видів: золото – з м'ячем, срібло – з булавами і дві бронзи – з обручем і стрічкою.



    Одна з найсильніших українських грацій Вікторія Онопрієнко показала високий 4-й результат у багатоборстві, а також завоювала срібло зі стрічкою і бронзу з обручем.



    Дебютантка на сеньйорському килимі Ніколь Красюк здобула золоту медаль у вправі зі стрічкою. Найвищий бал від суддів вона отримала за виступ під українську народну музику.



    Високий рівень показали на старті і наші юніорки – Меланія Тур і Ніколь Красюк. Меланія стала переможницею багатоборства, а також показала кращі результати з м'ячем і булавами, другий – зі стрічкою, третій – зі скакалкою.

    Ніколь стала другою в багатоборстві, а також завоювала срібло з м'ячем і дві бронзи (булави, стрічка).

    Сеніори:
    Влада Нікольченко: золото (багатоборство, м'яч), срібло (булави), бронза (обруч, стрічка);
    Вікторія Онопрієнко: срібло (обруч, стрічка), бронза (булави), багатоборство (4);
    Ніколь Красюк: золото (стрічка), багатоборство (6).

    Юніори:
    Меланія Тур (2005 р.н.): золото (багатоборство, м'яч, булави), срібло (стрічка), бронза (скакалка);
    Ніколь Савіна (2007 р.н.): срібло (багатоборство, м'яч), бронза (булави, стрічка).

    художня гімнастика Влада Нікольченко
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