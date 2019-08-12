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    Українська чемпіонка з сумо дебютувала в новій вазі з другого місця в Кубку світу (відео)

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    Карина Колесник здобула в Картошині п'ять перемог - Українська чемпіонка з сумо дебютувала в новій вазі з другого місця в Кубку світу (відео)
    Карина Колесник здобула в Картошині п'ять перемог
    Спортивний клуб «ХортА»

    Карина Колесник більше не складатиме конкуренції Аліні Бойковій

    У польському місті Картошин відбувся Кубок світу з сумо.

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    Проявила себе на цих змаганнях дворазова чемпіонка світу Карина Колесник, яка представляє запорізький спортивний клуб «ХортА».

    На польському дохьо вихованка Романа Білки вперше виступила у новій ваговій категорії – до 73 кг. Річ у тім, що вже цієї осені в Японії відбудеться чемпіонат світу з сумо, де за регламентом в кожній вазі може виступати лише один представник від країни.

    У традиційній категорії Карини, до 65 кг, на чемпіонат світу від України вирушить досвідченіша спортсменка – багаторазова чемпіонка світу, переможниця Всесвітніх Ігор Аліна Бойкова. Аби і Карина не пропускала світову першість, тренерський штаб збірної України вирішив відправити талановиту дніпрорудненську спортсменку на змагання в іншій віковій категорії.

    «Тест-драйв» нової ваги відбувся у Польщі на Кубку світу. Карина впевнено показала себе і в новій категорії – вигравши п’ять сутичок, поступилася у фіналі суперниці з Польщі. Що цікаво, суперниці зустрічалися у першому колі, і тоді сильнішою була українка.

    «Для дебюту у новій вазі, Карина виступила чудово, - каже прес-службі спортивного клубу «ХортА» наставник спортсменки Роман Білка. - За швидкістю вона обігрує суперниць, але фізику не обдуриш – за об’ємами, за масою їй ще складно з ними тягатися. Втім, п’ять на перемог лише один програш – вважаю, то хороший показник».

    Попереду у Карини Колесник підготовка до чемпіонаті світу з сумо, який 12-13 жовтня відбудеться на батьківщині цього єдиноборства, в японському місті Осака.

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    чемпіонат світу Кубок світу єдиноборства сумо Карина Колесник Роман Білка Аліна Бойкова
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