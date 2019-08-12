Українська чемпіонка з сумо дебютувала в новій вазі з другого місця в Кубку світу (відео)



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Карина Колесник здобула в Картошині п'ять перемог Спортивний клуб «ХортА»

Карина Колесник більше не складатиме конкуренції Аліні Бойковій

У польському місті Картошин відбувся Кубок світу з сумо.

Проявила себе на цих змаганнях дворазова чемпіонка світу Карина Колесник, яка представляє запорізький спортивний клуб «ХортА».

На польському дохьо вихованка Романа Білки вперше виступила у новій ваговій категорії – до 73 кг. Річ у тім, що вже цієї осені в Японії відбудеться чемпіонат світу з сумо, де за регламентом в кожній вазі може виступати лише один представник від країни.

У традиційній категорії Карини, до 65 кг, на чемпіонат світу від України вирушить досвідченіша спортсменка – багаторазова чемпіонка світу, переможниця Всесвітніх Ігор Аліна Бойкова. Аби і Карина не пропускала світову першість, тренерський штаб збірної України вирішив відправити талановиту дніпрорудненську спортсменку на змагання в іншій віковій категорії.

«Тест-драйв» нової ваги відбувся у Польщі на Кубку світу. Карина впевнено показала себе і в новій категорії – вигравши п’ять сутичок, поступилася у фіналі суперниці з Польщі. Що цікаво, суперниці зустрічалися у першому колі, і тоді сильнішою була українка.

«Для дебюту у новій вазі, Карина виступила чудово, - каже прес-службі спортивного клубу «ХортА» наставник спортсменки Роман Білка. - За швидкістю вона обігрує суперниць, але фізику не обдуриш – за об’ємами, за масою їй ще складно з ними тягатися. Втім, п’ять на перемог лише один програш – вважаю, то хороший показник».

Попереду у Карини Колесник підготовка до чемпіонаті світу з сумо, який 12-13 жовтня відбудеться на батьківщині цього єдиноборства, в японському місті Осака.