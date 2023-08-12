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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Кінець «морської держави». Спецоперації СБУ дала максимальний ефект

glavcom.ua
Флот ворога має моневрувати, щоб знову не зустрітися з українськими морськими дронами
фото з відкритих джерел

Пафосні розмови про «велику морську державу» стикнулась з українськими дронами

Цілі «російської спецоперації» зараз не відомі нікому. Коли «Київ за 3 дні» не вийшов, Путін заявив, що тепер «Азовське море - «внутрішнє море РФ» і це теж дуже круто. Минулого місяця, після припинення «зернової угоди», у росіян був новий напад «імперської мощі»: «тепер і чорне море наше внутрішнє». Минулий тиждень довів – росіяни не контролюють Чорне море, а російські торгові кораблі з Азовського взагалі перестали виходити.

Все це наслідок атак морських дронів – спецоперацій, які СБУ провела у Новоросійську та у Керченській протоці. Це кардинально змінило ситуацію на воді. Росіяни, які хотіли нас економічно заблокувати, самі опинились у аналогічній ситуації.

За даними видання Bloomberg, зернові перевезення з РФ по Азовському морю фактично припинились. Змінилась і військова ситуація: щоб не стати новими цілями, російські військові кораблі змушені проводити постійні маневри.

Можемо констатувати, що ця спецоперації СБУ дала максимальний ефект.

РФ втратила мільярди через затримку чи відміну вантажних перевезень. Морські російські термінали на березі Азовського моря припинили приймати зерно від постачальників через заповнення сховищ. Утворилися черги з потягів, які не можуть розвантажитися. Підвищилась і ціна на страхування кораблів. Все це б’є по економіці ворога та змінює баланс сил у переговорах про зернову угоду. Росія більше не може їх вести з позиції сили.

Пафосні розмови про «велику морську державу», які так люблять вести російські імперці, стикнулась з українською розробкою Служби у вигляді морських дронів. Шанс для України перемогти більш чисельного ворога саме у застосуванні подібних розробок, які змінюють ситуацію у війні та переносять її на територію Росії.

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Теги: війна СБУ технології Чорне море Азовське море

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