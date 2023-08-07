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Лукашенко вигадав пояснення недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Лукашенко вигадав пояснення недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань
За словами Лукашенка, відсторонення спортсменів РФ і Білорусі від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху»
фото з відкритих джерел

Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги»

Виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів. Про це повідомляє російське ЗМІ.

Самопроголошений президент Білорусі поскаржився, що у російських та білоруських спортсменів «хочуть відібрати перемоги» та їх відсторонення від міжнародних змагань «вбиває дух і сенс олімпійського руху». За словами диктатора, такі заходи нібито є ознакою страху та слабкості, спробою сховатися від правди життя за «залізною завісою».

Вкотре соратник Путіна заговорив про «силу глибинних цінностей» Росії та Білорусі, заявивши, що їх нібито поділяє переважна більшість у міжнародній спільноті, зокрема, жителі Європи та США.

Нагадаємо, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лідія Іванова піднесла Росію до рангу «найсильнішої держави планети» і вимагає скасувати заборону на символіку країни-агресорки до міжнародних змагань. Вона назвала подібні умови допуску атлетів із РФ приниженням.

До слова, Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo) допустила до змагань ще одного прихильника війни – росіянина Магомедрасула Омарова.

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Теги: російські спортсмени Олександр Лукашенко спорт Білорусь

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