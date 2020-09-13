Українська гімнастка Онопрієнко стала володаркою Кубка Дерюгіної



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Нагородження учасниць Кубка Дерюгіної Світлина - Федерація художньої гімнастики України

Представниця України другий рік поспіль стала найкращою в багатоборстві

Абсолютна чемпіонка України з художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко стала володаркою Кубка Дерюгіної-2020.

У минулому році Кубок після довгої перерви знову був завойований українською гімнасткою Владою Нікольченко. Цього року естафету підхопила абсолютна чемпіонка України Вікторія Онопрієнко. Грація вперше представила чотири нові програми на міжнародній арені, і блискучі виступи і результати дозволили їй стати кращою в багатоборстві і завоювати Кубок.

Друге и Третє місця обійняли білоруські грації Аліна Горносько та Анастасія Салос.

Четверте місце в багатоборстві посіла українська грація, чемпіонка Всесвітньої Універсіади Єва Мелещук, яка показала найкращий результат з м'ячем, третій - зі стрічкою і четверті - з обручем і булавами.

П'яте місце в багатоборстві посіла Влада Нікольченко. Бронзовий призер чемпіонату світу прекрасно виступила з булавами і стрічкою, а також показала високий результат з м'ячем. Однак, у вправі з обручем було допущено кілька серйозних помилок, що не дозволило їй зайняти більш високе місце в багатоборстві.

Срібний призер Юнацької Олімпіади Христина Погранична також показала на змаганнях гідні результати. Вона зайняла шосте місце в багатоборстві і показала п'ятий результати з м'ячем, булавами та стрічкою, а також шостий - з обручем.

Зазначається, що 14 вересня на змаганнях пройдуть фінали в окремих видах в рамках Міжнародного турніру і етапу Гран-Прі.