  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українська хокейна ліга. «Білий Барс» на виїзді впевнено обіграв «Кременчук»

    Білоцерківці вивезли три очки з Кременчука, вигравши 3:0
    Центральний поєдинок 32-го туру відбувся у Кременчуці між місцевим ХК «Кременчук» і «Білим Барсом». Два лідера поточного чемпіонату почали принциповий поєдинок з активних атак, проте нулі на табло трималися аж до середини першого періоду, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги. Рахунок у матчі відкрив Дмитро
    • Сьогодні, 08:24
    • Розсилка
    Фото УХЛ
    Фото УХЛ

    Білоцерківці вивезли три очки з Кременчука, вигравши 3:0

    Центральний поєдинок 32-го туру відбувся у Кременчуці між місцевим ХК «Кременчук» і «Білим Барсом».

    Два лідера поточного чемпіонату почали принциповий поєдинок з активних атак, проте нулі на табло трималися аж до середини першого періоду, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги.

    Рахунок у матчі відкрив Дмитро Даниленко, а всі спроби господарів відігратися зводилися нанівець завдяки надійній грі Сергія Люльчука.

    Надалі «барси» ще закинули по одній шайбі у кожному з періодів.

    Останні 10 хвилин поєдинку «містяни» хоч і створювали небезпечні моменти біля воріт «Білого Барса», але голкіпер білоцерківського клубу не дозволив кременчужанам закинути навіть одну шайбу.

    Наступний поєдинок УХЛ у межах 32-го туру відбудеться у Харкові між МХК «Динамо» та «Галицькими Левами».

    Українська хокейна ліга сезону-2017/18

    «Кременчук» – «Білий Барс» – 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)

    0:1 Даниленко (Куцевич, Лєсніков), 12:30. 0:2 Табашник (Герцик, Ромащенко - більш.), 23:20. 0:3 Ромащенко - менш., 48:36.

    8342
    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ