Українська хокейна ліга. «Білий Барс» на виїзді впевнено обіграв «Кременчук»

Білоцерківці вивезли три очки з Кременчука, вигравши 3:0

Центральний поєдинок 32-го туру відбувся у Кременчуці між місцевим ХК «Кременчук» і «Білим Барсом». Два лідера поточного чемпіонату почали принциповий поєдинок з активних атак, проте нулі на табло трималися аж до середини першого періоду, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги. Рахунок у матчі відкрив Дмитро