Українська хокейна ліга. «Білий Барс» на виїзді впевнено обіграв «Кременчук»
- Сьогодні, 08:24
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Розсилка
Білоцерківці вивезли три очки з Кременчука, вигравши 3:0
Центральний поєдинок 32-го туру відбувся у Кременчуці між місцевим ХК «Кременчук» і «Білим Барсом».
Два лідера поточного чемпіонату почали принциповий поєдинок з активних атак, проте нулі на табло трималися аж до середини першого періоду, інформує офіційний сайт Української хокейної ліги.
Рахунок у матчі відкрив Дмитро Даниленко, а всі спроби господарів відігратися зводилися нанівець завдяки надійній грі Сергія Люльчука.
Надалі «барси» ще закинули по одній шайбі у кожному з періодів.
Останні 10 хвилин поєдинку «містяни» хоч і створювали небезпечні моменти біля воріт «Білого Барса», але голкіпер білоцерківського клубу не дозволив кременчужанам закинути навіть одну шайбу.
Наступний поєдинок УХЛ у межах 32-го туру відбудеться у Харкові між МХК «Динамо» та «Галицькими Левами».
Українська хокейна ліга сезону-2017/18
«Кременчук» – «Білий Барс» – 0:3 (0:1; 0:1; 0:1)
0:1 Даниленко (Куцевич, Лєсніков), 12:30. 0:2 Табашник (Герцик, Ромащенко - більш.), 23:20. 0:3 Ромащенко - менш., 48:36.