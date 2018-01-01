Українська хокейна ліга. «Білий Барс» перестріляв «Кременчук». Інші матчі

У суботу, 10 лютого, відбулися 3 матчі в рамках регулярного чемпіонату УХЛ

Перший матч 37-го туру відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав «Кременчук». Після поразки «барсів» в останньому матчі, між командами загострилася боротьба за друге місце в турнірній таблиці - напередодні гри, розрив між командами становив 10 очок, однак «містяни» мають два матчі в запасі. У



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«Білий Барс» - «Кременчук». Фото: УХЛ

У суботу, 10 лютого, відбулися 3 матчі в рамках регулярного чемпіонату УХЛ

Перший матч 37-го туру відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав «Кременчук».

Після поразки «барсів» в останньому матчі, між командами загострилася боротьба за друге місце в турнірній таблиці - напередодні гри, розрив між командами становив 10 очок, однак «містяни» мають два матчі в запасі.

У другій половині першого періоду вперед вийшов «Кременчук» - Артем Шиманський майстерно підібрав шайбу, і відправив її в сітку воріт. Однак через дві хвилини зрівняти рахунок зміг Євген Тимченко.

У другому періоді ситуація змінилася дзеркально - вперед вийшов «Білий Барс» завдяки шайбі Данила Гриценка, але на 30-й хвилині цифри на табло знову стали однаковими - Сергія Люльчук «пробив» Дмитра Чернишенка.

Вирішальними в матчі стала низка вилучень у «Кременчука» в кінцівці гри. Спочатку на 55-й хвилині красиво зіграв Дмитро Даниленко, зрівнявши рахунок точним кидком з гострого кута. Потім ще раз перевагу в двох польових гравців реалізував Сергій Логачов, підставивши ключку під передачу Даниленка.

Зазначимо, що в неділю, 11 лютого, пройдуть другі матчі між клубами УХЛ.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Білий Барс» - «Кременчук» - 4:3

«Донбас» - «Вовки» - 6:2

«Галицькі Леви» - «Динамо» - 4:2