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    Українська хокейна ліга. «Білий Барс» перестріляв «Кременчук». Інші матчі

    У суботу, 10 лютого, відбулися 3 матчі в рамках регулярного чемпіонату УХЛ
    Перший матч 37-го туру відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав «Кременчук». Після поразки «барсів» в останньому матчі, між командами загострилася боротьба за друге місце в турнірній таблиці - напередодні гри, розрив між командами становив 10 очок, однак «містяни» мають два матчі в запасі. У
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    &laquo;Білий Барс&raquo; - &laquo;Кременчук&raquo;. Фото: УХЛ
    «Білий Барс» - «Кременчук». Фото: УХЛ

    У суботу, 10 лютого, відбулися 3 матчі в рамках регулярного чемпіонату УХЛ

    Перший матч 37-го туру відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав «Кременчук».

    Після поразки «барсів» в останньому матчі, між командами загострилася боротьба за друге місце в турнірній таблиці - напередодні гри, розрив між командами становив 10 очок, однак «містяни» мають два матчі в запасі.

    У другій половині першого періоду вперед вийшов «Кременчук» - Артем Шиманський майстерно підібрав шайбу, і відправив її в сітку воріт. Однак через дві хвилини зрівняти рахунок зміг Євген Тимченко.

    У другому періоді ситуація змінилася дзеркально - вперед вийшов «Білий Барс» завдяки шайбі Данила Гриценка, але на 30-й хвилині цифри на табло знову стали однаковими - Сергія Люльчук «пробив» Дмитра Чернишенка.

    Вирішальними в матчі стала низка вилучень у «Кременчука» в кінцівці гри. Спочатку на 55-й хвилині красиво зіграв Дмитро Даниленко, зрівнявши рахунок точним кидком з гострого кута. Потім ще раз перевагу в двох польових гравців реалізував Сергій Логачов, підставивши ключку під передачу Даниленка.

    Зазначимо, що в неділю, 11 лютого, пройдуть другі матчі між клубами УХЛ.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Білий Барс» - «Кременчук» - 4:3

    «Донбас» - «Вовки» - 6:2

    «Галицькі Леви» - «Динамо» - 4:2

    чемпіонат України хокей
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