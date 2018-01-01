Українська хокейна ліга. Чи зуміє «Кременчук» нарешті відібрати очки у «Донбасу». Прев'ю матчів

10 та 11 січня відбудеться відразу чотири матчі Української хокейної ліги

10 січня 18:00 «Кременчук» - «Донбас». 28-й тур УХЛ відкриється матчем «Кременчука» проти «Донбасу» у броварському «Терміналі». Востаннє команди зустрічалися наприкінці грудня, тоді донеччани обіграли «містян» з рахунком 5:0, інформує офіційний сайт УХЛ. Це буде перший



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Фото УХЛ

10 та 11 січня відбудеться відразу чотири матчі Української хокейної ліги

10 січня

18:00 «Кременчук» - «Донбас».

28-й тур УХЛ відкриється матчем «Кременчука» проти «Донбасу» у броварському «Терміналі». Востаннє команди зустрічалися наприкінці грудня, тоді донеччани обіграли «містян» з рахунком 5:0, інформує офіційний сайт УХЛ.

Це буде перший поєдинок у цьому році для підопічних Олександра Савицького, а «Донбас» у 2018-му вже провів першу зустріч, у якій впевнено обіграв харківське МХК «Динамо», записавши на свій рахунок 25-ту перемогу поспіль.

19:00 «Галицькі Леви» - «Білий Барс».

У попередньому поєдинку білоцерківська команда розгромно обіграла гостей з Новояворівська з рахунком 10:2.

«Леви» займають передостанню сходинку у турнірній таблиці з 14-ма набраними очками, а «барси» поступаються лише «Донбасу» - однак розрив між ними становить 21 очко.

Усі поєдинки між клубами закінчилися перемогою підопічних Костянтина Буценка. «Галицькі Леви» були близькі до перемоги всього один раз. Тоді вирішальну шайбу наприкінці поєдинку на свій рахунок записав гравець «Білого Барса» Михайло Ядловський, зробивши рахунок 3:2.

11 січня

17:50 МХК «Динамо» - «Вовки».

Заключний поєдинок 28-го туру відбудеться у Харкові на «Салтівському льоду». У свою минулу зустріч «динамівці» накидали у ворота «вовків» 14 шайб, встановивши рекорд сезону.

Броварський клуб у нинішньому сезоні показує не найкращі результати. «Вовки» у регулярному чемпіонаті заробили всього три очки, вигравши один матч. А свій останній поєдинок команда зіграла у Білій Церкві, де пропустила 10 шайб.

«Вовки» зіграють з МХК «Динамо» двічі. 10 січня о 18:05 відбудеться раніше перенесений матч 25-го туру УХЛ.

Ці дві гри стануть непоганою можливістю для підопічних Олександра Сеуканда відігратися та заробити очки. Особливо після розгромної поразки від «Донбасу» з рахунком 1:7.