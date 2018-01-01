Українська хокейна ліга. «Динамо» вперше обіграло «Білий Барс»

«Динамо» вперше обігрує підопічних Костянтина Буценка в основний час

Центральний поєдинок 33-го туру УХЛ відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав гостей з Харкова. Перший період команди провели фактично на рівних, обмінюючись небезпечними атаками, проте відкрити рахунок клубам так і не вдалося, багато в чому завдяки надійній грі воротарів Владислава Гурка і Олександра Качаули. Так само, як і



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«Білий Барс» - «Динамо». Фото: УХЛ

«Динамо» вперше обігрує підопічних Костянтина Буценка в основний час

Центральний поєдинок 33-го туру УХЛ відбувся в Білій Церкві, де «Білий Барс» приймав гостей з Харкова.

Перший період команди провели фактично на рівних, обмінюючись небезпечними атаками, проте відкрити рахунок клубам так і не вдалося, багато в чому завдяки надійній грі воротарів Владислава Гурка і Олександра Качаули.

Так само, як і у грі між «Донбасом» і «Галицькими Левами», рахунок в поєдинку відкрився аж на екваторі другої двадцятихвилинки, коли Владислав Куцевич рикошетом від коника захисника «динамівців» відправив ігровий снаряд у ворота Владислава Гурка.

Ця шайба стала для форварда «барсів» 19-ю в цьому сезоні, нападник займає четверте місце серед бомбардирів поточного чемпіонату з 55 (19 + 36) набраними очками.

Однак, підопічні Олександра Сеуканда миттєво відповіли противнику - через 10 секунд Микита Олійник точним кидком зрівняв рахунок в поєдинку.

Вийти вперед «синьо-білим» вдалося вже на третій хвилині заключного періоду - в меншості шайбу в ворота «Барсів» відправив кращий бомбардир поточного чемпіонату Володимир Чердак. Цей гол став 11-м в меншості для МХК «Динамо».

Через п'ять хвилин капітан харків'ян Володимир Чердак оформив дубль, подвоївши перевагу своєї команди. Відігратися підопічні Костянтина Буценка так і не зуміли завдяки грі голкіпера Владислава Гурка, який відбивав всі кидки по своїх воротах.

Таким чином «Динамо» перериває безпрограшну серію білоцерківського клубу, і вперше обігрує підопічних Костянтина Буценка в основний час. До цього «синьо-білі» перегравали «барсів» лише одного разу в серії післяматчевих кидків.

Українська хокейна ліга

33-й тур

«Білий Барс» - «Динамо» - 1:3 (0:0; 1:1; 0:2)

Джерело: sport.ua