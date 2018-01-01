Українська хокейна ліга. «Донбас» не залишив шансів «Білому Барсу». Інші матчі

У суботу, 3 лютого, відбулося 3 матчі регулярного чемпіонату України з хокею

Центральний поєдинок великого ігрового вікенду відбувся в Дружківці, де зустрілися два лідери поточного чемпіонату - «Донбас» і «Білий Барс». Лідери, як і обіцяли, змусили вболівальників понервувати і подарували їм масу емоцій і небезпечних моментів. З самого початку поєдинку команди не були обережними, і з перших хвилин



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«Донбас» - «Білий Барс». Фото: УХЛ

У суботу, 3 лютого, відбулося 3 матчі регулярного чемпіонату України з хокею

Центральний поєдинок великого ігрового вікенду відбувся в Дружківці, де зустрілися два лідери поточного чемпіонату - «Донбас» і «Білий Барс».

Лідери, як і обіцяли, змусили вболівальників понервувати і подарували їм масу емоцій і небезпечних моментів.

З самого початку поєдинку команди не були обережними, і з перших хвилин перейшли в атаку, небезпечно атакуючи ворота супротивників. Нулі на табло залишалися тільки завдяки майстерній і неймовірно точній грі воротарів Богдана Дьяченка та Сергія Люльчука.

Однак, вже під кінець першого періоду Іллі Коренчуку вдалося розібратися з захистом «Білого Барса» і потужним кидком відправити шайбу в ворота гостей, закинувши свою 21 шайбу в цьому сезоні. Зрівняти рахунок у поєдинку «Білому Барсу» вдалося через кілька хвилин - перша ж більшість для команди стала результативною завдяки точному кидку захисника Михайла-Максима Ядовского.

На початку другої двадцятихвилинки донеччани не на жарт активізувалися і відправили у ворота Сергія Люльчука відразу дві шайби - спочатку Ілля Коренчук на першій же хвилині періоду зробив дубль, потім Денис Мостовий подвоїв перевагу своєї команди.

Дві швидкі шайби на початку періоду сильно вплинули на гру «барсів», чим і скористалися підопічні Сергія Вітера і на екваторі поєдинку збільшили розрив між командами до 4-х шайб - на цей раз відзначилися Олександр Костиков і Ярослав Свищев.

Однак під кінець періоду білоцерківському клубу все-таки повернувся в гру, коли команду врятував капітан Руслан Ромащенко.

У заключному періоді донеччани тільки затвердили своє лідерство - дубль до свого активу записав Денис Мостовий, зробивши рахунок 6:2.

Під кінець поєдинку команди потішили вболівальників видовищною бійкою, в результаті якої «барси» отримали чисельну перевагу і моментально її реалізували - в форматі 5 на 3 відзначився Владислав Герцик.

Але, «Донбас» залишив останнє слово за собою і Олексій Ворона закинув сьому шайбу в ворота гостей, встановивши остаточний рахунок у поєдинку. Про це повідомляє сайт Української хокейної ліги.

Раніше, в рамках 35 туру «Кременчук» обіграв МХК «Динамо» (6:3), а «Галицькі Леви» несподівано поступились «Вовками» з розгромним рахунком (3:8).

4 лютого всіх вболівальників хокею чекають ще три матчі в рамках 36-го туру УХЛ.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Донбас» - «Білий Барс» - 7:3 (1:1; 4:1; 2:1)

МХК «Динамо» - «Кременчук» - 3:6 (1:1; 2:2; 0:3)

«Галицькі Леви» — «Вовки» - 3:8 (3:3, 0:5, 0:0)