Українська хокейна ліга. «Донбас» переграв «Кременчук». Інші матчі
- Сьогодні, 09:05
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Матч Донбас - Кременчук. Фото: УХЛ
10 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з хокею
У середу, 10 січня, відбувся ряд матчів регулярного чемпіонату України з хокею.
Так, в одному з центральних матчів «Донбас» переграв «Кременчук».
Свій наступний матч донеччани зіграють 12 січня в Дружківці проти «Вовків», а ось «Кременчук» на день пізніше чекає битва проти «Білого Барсу» в Броварах.
В інших матчах «Динамо» обіграло броварських «Вовків», а «Галицькі Леви» розгромно програли «Білому Барсу».
Українська хокейна ліга
Регулярний чемпіонат
«Кременчук» - «Донбас» - 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
«Галицькі Леви» - «Білий Барс» - 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)
«Динамо» - «Вовки» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)