Українська хокейна ліга. «Донбас» переграв «Кременчук». Інші матчі

10 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з хокею

У середу, 10 січня, відбувся ряд матчів регулярного чемпіонату України з хокею. Так, в одному з центральних матчів «Донбас» переграв «Кременчук». Свій наступний матч донеччани зіграють 12 січня в Дружківці проти «Вовків», а ось «Кременчук» на день пізніше чекає битва проти «Білого Барсу»