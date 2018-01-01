  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українська хокейна ліга. «Донбас» переграв «Кременчук». Інші матчі

    10 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з хокею
    У середу, 10 січня, відбувся ряд матчів регулярного чемпіонату України з хокею. Так, в одному з центральних матчів «Донбас» переграв «Кременчук». Свій наступний матч донеччани зіграють 12 січня в Дружківці проти «Вовків», а ось «Кременчук» на день пізніше чекає битва проти «Білого Барсу»
    • Сьогодні, 09:05
    • Розсилка
    Матч Донбас - Кременчук. Фото: УХЛ
    Матч Донбас - Кременчук. Фото: УХЛ

    10 січня відбулися матчі регулярного чемпіонату України з хокею

    У середу, 10 січня, відбувся ряд матчів регулярного чемпіонату України з хокею.

    Так, в одному з центральних матчів «Донбас» переграв «Кременчук».

    Свій наступний матч донеччани зіграють 12 січня в Дружківці проти «Вовків», а ось «Кременчук» на день пізніше чекає битва проти «Білого Барсу» в Броварах.

    В інших матчах «Динамо» обіграло броварських «Вовків», а «Галицькі Леви» розгромно програли «Білому Барсу».

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Кременчук» - «Донбас» - 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

    «Галицькі Леви» - «Білий Барс» - 1:9 (1:3, 0:2, 0:4)

    «Динамо» - «Вовки» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

    чемпіонат України хокей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ