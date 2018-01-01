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    Українська хокейна ліга. «Донбас» переміг «Кременчук» на оновленій арені

    Гості змогли продовжити свою переможну серію до 29 матчів
    В рамках 31-го туру УХЛ в Кременчуці відбувся центральний матч між місцевою однойменною командою і ХК «Донбас». Донецький колектив вперше приїхав на оновлену арену «Айсберг» і відчув божевільну атмосферу переповненого стадіону, але і вона не змогла вберегти «Кременчук» від поразки. Гості змогли продовжити
    • Вчора, 22:02
    • Розсилка
    &laquo;Кременчук&raquo; - &laquo;Донбас&raquo;. Фото: ФК Кременчук
    «Кременчук» - «Донбас». Фото: ФК Кременчук

    Гості змогли продовжити свою переможну серію до 29 матчів

    В рамках 31-го туру УХЛ в Кременчуці відбувся центральний матч між місцевою однойменною командою і ХК «Донбас».

    Донецький колектив вперше приїхав на оновлену арену «Айсберг» і відчув божевільну атмосферу переповненого стадіону, але і вона не змогла вберегти «Кременчук» від поразки.

    Гості змогли продовжити свою переможну серію до 29 матчів поспіль завдяки голам Ляльки в першому періоді і Коваленко з Костіковим - у другому. Цікаво, що в заключній 20-хвилинці Свищев закинув ще одну шайбу в ворота господарів, проте вона не була зарахована через зсунутих воріт, але під самий кінець зустрічі Ярослав все-таки забив за правилами.

    Для команди Сергія Вітера це вже третя «суха» перемога над хокеїстами Олександра Савицького в поточному сезоні, ще один шатаут в свій актив записав Богдан Дьяченко.

    Таким чином, «Кременчук» після перемоги над «Вовками» зазнав першої поразки на реконструйованій домашній арені.

    Українська хокейна ліга

    31-ий тур

    «Кременчук» - «Донбас» - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

    Джерело: xsport.ua

    Донбас хокей
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