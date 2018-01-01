Українська хокейна ліга. «Донбас» впевнено переміг «Галицьких Левів»

У матчі дубль оформив Віталій Лялька

У черговому матчі регулярного чемпіонату УХЛ обійшлося без інтриг – «Донбас» спокійно обіграв «Галицьких Левів» (4:0). Перший період завершився без шайб, але в другому і третьому періодах «Донбас» відправив у ворота «Левів» по дві шайби. Дубль оформив Віталій Лялька, черговий шатаут на



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«Донбас» - «Галицькі Леви». Фото: УХЛ

У матчі дубль оформив Віталій Лялька

У черговому матчі регулярного чемпіонату УХЛ обійшлося без інтриг – «Донбас» спокійно обіграв «Галицьких Левів» (4:0).

Перший період завершився без шайб, але в другому і третьому періодах «Донбас» відправив у ворота «Левів» по дві шайби. Дубль оформив Віталій Лялька, черговий шатаут на рахунку голкіпера Богдана Дяченка.

Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорському-молодіжну першість, неофіційно заборонивши виступати гравцям старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

Це рішення призвело до катастрофічного падіння рівня чемпіонату України і до відсутності будь-якої конкуренції між командами в Лізі.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Донбас» - «Галицькі Леви» - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Джерело: sportarena.com