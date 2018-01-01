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    Українська хокейна ліга. «Донбас» впевнено переміг «Галицьких Левів»

    У матчі дубль оформив Віталій Лялька
    У черговому матчі регулярного чемпіонату УХЛ обійшлося без інтриг – «Донбас» спокійно обіграв «Галицьких Левів» (4:0). Перший період завершився без шайб, але в другому і третьому періодах «Донбас» відправив у ворота «Левів» по дві шайби. Дубль оформив Віталій Лялька, черговий шатаут на
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    &laquo;Донбас&raquo; - &laquo;Галицькі Леви&raquo;. Фото: УХЛ
    «Донбас» - «Галицькі Леви». Фото: УХЛ

    У матчі дубль оформив Віталій Лялька

    У черговому матчі регулярного чемпіонату УХЛ обійшлося без інтриг – «Донбас» спокійно обіграв «Галицьких Левів» (4:0).

    Перший період завершився без шайб, але в другому і третьому періодах «Донбас» відправив у ворота «Левів» по дві шайби. Дубль оформив Віталій Лялька, черговий шатаут на рахунку голкіпера Богдана Дяченка.

    Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорському-молодіжну першість, неофіційно заборонивши виступати гравцям старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

    Це рішення призвело до катастрофічного падіння рівня чемпіонату України і до відсутності будь-якої конкуренції між командами в Лізі.

    Українська хокейна ліга

    Регулярний чемпіонат

    «Донбас» - «Галицькі Леви» - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

    Джерело: sportarena.com

    Донбас хокей
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