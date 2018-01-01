Українська хокейна ліга. «Кременчук» переміг «Вовків» і перервав серію невдач

«Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу»

У заключному матчі 33-го туру Української хокейної ліги «Кременчук» приймав на своїй арені броварських «Вовків». Після двох поспіль домашніх поразок від «Донбасу» (0:4) і «Білого Барса (0:3) команда Олександра Савицького змогла порадувати своїх уболівальників результативною перемогою. Роль лідера на



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«Кременчук» - «Вовки». Фото: УХЛ

«Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу»

У заключному матчі 33-го туру Української хокейної ліги «Кременчук» приймав на своїй арені броварських «Вовків».

Після двох поспіль домашніх поразок від «Донбасу» (0:4) і «Білого Барса (0:3) команда Олександра Савицького змогла порадувати своїх уболівальників результативною перемогою.

Роль лідера на себе взяв Антон Бойков, який отримав капітанську нашивку Севастіана Карпенка, після того як 91-й номер «містян» випав зі складу через застуду. Антон був одним з найактивніших на льоду і оформив дубль.

Героєм матчу також міг стати Віталій Власенко, який нейтралізував кілька непоганих кидків «Вовків», але неприємну для нього крапку в матчі поставив Соломон Шапіро, який реалізував вихід один на один.

Таким чином, «Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу», примітно, що другу над «Вовками».

Українська хокейна ліга

33-й тур

«Кременчук» - «Вовки» - 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Джерело: xsport.ua