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    Українська хокейна ліга. «Кременчук» переміг «Вовків» і перервав серію невдач

    «Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу»
    У заключному матчі 33-го туру Української хокейної ліги «Кременчук» приймав на своїй арені броварських «Вовків». Після двох поспіль домашніх поразок від «Донбасу» (0:4) і «Білого Барса (0:3) команда Олександра Савицького змогла порадувати своїх уболівальників результативною перемогою. Роль лідера на
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    &laquo;Кременчук&raquo; - &laquo;Вовки&raquo;. Фото: УХЛ
    «Кременчук» - «Вовки». Фото: УХЛ

    «Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу»

    У заключному матчі 33-го туру Української хокейної ліги «Кременчук» приймав на своїй арені броварських «Вовків».

    Після двох поспіль домашніх поразок від «Донбасу» (0:4) і «Білого Барса (0:3) команда Олександра Савицького змогла порадувати своїх уболівальників результативною перемогою.

    Роль лідера на себе взяв Антон Бойков, який отримав капітанську нашивку Севастіана Карпенка, після того як 91-й номер «містян» випав зі складу через застуду. Антон був одним з найактивніших на льоду і оформив дубль.

    Героєм матчу також міг стати Віталій Власенко, який нейтралізував кілька непоганих кидків «Вовків», але неприємну для нього крапку в матчі поставив Соломон Шапіро, який реалізував вихід один на один.

    Таким чином, «Кременчук» перервав невдалу серію, і здобув другу перемогу на оновленому «Айсбергу», примітно, що другу над «Вовками».

    Українська хокейна ліга

    33-й тур

    «Кременчук» - «Вовки» - 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат України хокей
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