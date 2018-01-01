Українська хокейна ліга. «Кременчук» взяв реванш у «Білого Барса». Інші матчі

У неділю, 11 лютого, відбулося 3 матчі в рамках Української хокейної ліги

Завершилися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. У центральному матчі дня «Кременчук», нарешті, обіграв «Білий Барс», взявши реванш за вчорашню поразку - вирвавши перемогу на останніх секундах зустрічі (4:3). «Донбас» взяв чергову перемогу, обігравши вдома броварських



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«Галицькі Леви» - «Динамо». Фото: УХЛ

У неділю, 11 лютого, відбулося 3 матчі в рамках Української хокейної ліги

Завершилися чергові матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

У центральному матчі дня «Кременчук», нарешті, обіграв «Білий Барс», взявши реванш за вчорашню поразку - вирвавши перемогу на останніх секундах зустрічі (4:3). «Донбас» взяв чергову перемогу, обігравши вдома броварських «Вовків» (5:3), а «Галицькі Леви» вдруге виявилися сильнішими за «Динамо» Харків - на цей раз в серії булітів (3:2).

Нагадаємо, в поточному сезоні УХЛ перетворилася в юніорському-молодіжну першість, неофіційно заборонивши виступати гравцям старше 1993 року народження, а кістяк команд складають юніори 1998 року народження і молодше.

Це рішення призвело до катастрофічного падіння рівня чемпіонату України і до відсутності будь-якої конкуренції між командами в Лізі.

Українська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат

«Галицькі Леви» - «Динамо» - 3:2 по булітам (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

«Донбас» – «Вовки» - 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

«Білий Барс» - «Кременчук» - 3:4 (0:0, 0:1, 3:3)

Джерело: sportarena.com