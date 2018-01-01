Українська хокейна ліга назвала трійку кращих гравців січня

Воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко удостоюється цього звання вже в четвертий раз

В Українській хокейній лізі визначилися кращі воротар, захисник і нападник попереднього місяця. Кращим голкіпером став Богдан Дьяченко, кращим захисником - Микита Табашник, а звання кращого нападника отримав Володимир Чердак. Про це повідомляє сайт УХЛ. Воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко удостоюється цього звання вже в четвертий раз. У



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Богдан Дьяченко. Фото: ХК Донбас

Воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко удостоюється цього звання вже в четвертий раз

В Українській хокейній лізі визначилися кращі воротар, захисник і нападник попереднього місяця.

Кращим голкіпером став Богдан Дьяченко, кращим захисником - Микита Табашник, а звання кращого нападника отримав Володимир Чердак. Про це повідомляє сайт УХЛ.

Воротар «Донбасу» Богдан Дьяченко удостоюється цього звання вже в четвертий раз. У попередньому місяці воротар відбив 97,8% кидків при коефіцієнті надійності 0.45. Зазначимо, що також в цьому місяці юному голкіперові вдалося утримати свої ворота сухими протягом 189 хвилин і 30 секунд.

Звання кращого захисника завоював Микита Табашник, який захищає кольори «Білого Барса», де є одним з основних гравців. У 8 зустрічах гравець заробив 10 (1+9) очок при показнику корисності +11.

Капітан МХК «Динамо» Володимир Чердак вдруге став найкращим форвардом місяці. У січні гравець провів на льоду 8 поєдинків і заробив 22 (11 + 11) очки, які дозволяють йому продовжувати лідирувати в бомбардирському списку УХЛ.