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    Українська легкоатлетка Анна Плотіцина виграла турнір у Франції

    Українці не було рівних на дистанції 60 метрів з бар’єрами
    Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у Льєвені. Українка подолала дистанцію 60 метрів з бар’єрами з найкращим результатом нинішнього сезону – 8,02 с, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України. До фіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами також вийшла Ганна Чубковцова. Її час – 8,39 с, і
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    Анна Плотіцина біжить до перемоги. Фото Anni &Otilde;nneleid
    Анна Плотіцина біжить до перемоги. Фото Anni Õnneleid

    Українці не було рівних на дистанції 60 метрів з бар’єрами

    Анна Плотіцина виграла міжнародні легкоатлетичні змагання у Льєвені.

    Українка подолала дистанцію 60 метрів з бар’єрами з найкращим результатом нинішнього сезону – 8,02 с, інформує офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

    До фіналу з бігу на 60 метрів з бар’єрами також вийшла Ганна Чубковцова. Її час – 8,39 с, і вона восьма.

    У цій же дисципліні, але у змаганнях чоловіків Артем Шаматрин з результатом 7,84 с фінішував п’ятим. Переміг француз Людовік Пайєн (7,66 с).

    Відразу чотири українки вийшли на старт дистанції 300 метрів. Усього організатори провели три фінали.

    У фіналі А Тетяна Мельник була другою (37,48 с), а Анастасія Бризгіна показала третій час (37,94 с). Перемогла Латісева Гунта з Латвії (36,96 с).

    Ще один кращий результат, ніж в українок продемонструвала полька Анна Клебанська, яка виступала у фіналі В (37,02 с). Тут же бігла і українка Катерина Климюк. Її час – 38,59 с. А у фіналі С Яна Качур пробігла 300 метрів за 38,40 с.

    Ольга Ляхова була сьомою з бігу на 800 метрів (2:03.83 хв). Найшвидше дистанцію подолала ефіопка Хабітам Алему. Вона стала єдиною, хто зміг вибігти з двох хвилин – 1:59.69.

    У секторі для стрибків з жердиною Марина Килипко була п’ятою (4.30 м). Перемогла Єкатеріні Стефаніді з Греції (4.83 м).

    Нагадаємо, перед цим Плотіцина виграла змагання у Мондвіллі.

    легкоатлетичні змагання Франція легка атлетика українці
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