Українська олімпійська чемпіонка виграла турнір зі стрільби в Німеччині

У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 українка Олена Костевич стала переможницею в міжнародних змаганнях в німецькому Гогбрюці в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок, а в фіналі українка набрала 244 очки. Другою стала представниця Сербії Зоряна Арунович, а третьою - болгарка