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    Українська олімпійська чемпіонка виграла турнір зі стрільби в Німеччині

    У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок
    Олімпійська чемпіонка Афін-2004 українка Олена Костевич стала переможницею в міжнародних змаганнях в німецькому Гогбрюці в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок, а в фіналі українка набрала 244 очки. Другою стала представниця Сербії Зоряна Арунович, а третьою - болгарка
    • Сьогодні, 09:30
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    Фото:&nbsp;<span>facebook.com/shootingukrainenews</span>
    Фото: facebook.com/shootingukrainenews

    У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок

    Олімпійська чемпіонка Афін-2004 українка Олена Костевич стала переможницею в міжнародних змаганнях в німецькому Гогбрюці в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

    У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок, а в фіналі українка набрала 244 очки.

    Другою стала представниця Сербії Зоряна Арунович, а третьою - болгарка Вікторія Чайка.

    Нагадаємо, в листопаді Костевич народила доньку.

    Джерело: xsport.ua

    кульова стрільба Олена Костевич
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