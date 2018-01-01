Українська олімпійська чемпіонка виграла турнір зі стрільби в Німеччині
- Сьогодні, 09:30
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Фото: facebook.com/shootingukrainenews
У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок
Олімпійська чемпіонка Афін-2004 українка Олена Костевич стала переможницею в міжнародних змаганнях в німецькому Гогбрюці в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.
У кваліфікації Костевич показала рекордний результат в 587 очок, а в фіналі українка набрала 244 очки.
Другою стала представниця Сербії Зоряна Арунович, а третьою - болгарка Вікторія Чайка.
Нагадаємо, в листопаді Костевич народила доньку.
Джерело: xsport.ua