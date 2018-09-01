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    Українська Прем'єр ліга. Сьомий тур. «Шахтар» не помітив «Маріуполь» (Відео)

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    <span>Фото: shakhtar.com</span> - Українська Прем'єр ліга. Сьомий тур. «Шахтар» не помітив «Маріуполь» (Відео)
    Фото: shakhtar.com

    Чемпіони України не зустріли гідного опору з боку підопічних Олександра Бабича

    «Гірники», дізнавшись напередодні суперникив по Лізі чемпіонів, схоже, нарешті прокинулися і увімкнули посилений підготовчий режим до найпрестижнішого клубного турніру Європи. Принаймні так здалося по грі з одним з аутсайдерів чемпіонату- «Маріуполем». «Шахтар» виглядав настільки потужно і впевнено у своїх силах, що єдинім питанням у цьому матчі було скільки ж м'ячів опиниться у воротах знекровленого суперника. І хоча фінальний рахунок зустрічі лише 2-0, донецька команда ані на хвилину не примусила сумніватися у своїй тотальній перевазі. Голами у кожному з таймів відзначилися Жуніор Мораес та захисник гостей Дава, який зрізав м'яч у власні ворота.

    Чемпіонат України 2018/2019, 7-й тур

    Шахтар – Маріуполь – 2:0

    Гол: Жуніор Мораєс, 42,

    Відео надане телеканалом «Футбол 1/2»

    Гол: Дава, 56 (автогол)

    Відео надане телеканалом «Футбол 1/2» 

    Таким чином, «Шахтар» набрав 18 очок, продовжуючи лідирувати у турнірній таблиці. «Маріуполь» залишився з чотирма очками на передостанній позиції.

    Маріуполь чемпіонат України
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