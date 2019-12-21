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    Українська сенсація в Німеччині: санкарка Туницька виграла етап Кубка світу

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    Завдяки Юліанні Туницькій в німецькому Альтенберзі піднявся український стяг і лунав гімн - Українська сенсація в Німеччині: санкарка Туницька виграла етап Кубка світу
    Завдяки Юліанні Туницькій в німецькому Альтенберзі піднявся український стяг і лунав гімн
    Фейсбук Юліанни Туницької

    Таких успіхів в українського санного спорту не було близько двох десятиліть

    Українська санкарка Юліанна Туницька виграла золото на п’ятому етапі юніорського Кубка світу в німецькому Альтенберзі.

    «Було приємно чути та співати український гімн в німецькому Альтенберзі», - скромно прокоментувала Юліанна свою перемогу в соцмережах.

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    Юліанна Туницька на вершині п'єдесталу Кубка світу

    Юліанна Туницька народилася в Кременці на Тернопіллі. Вона – вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності, учениця 11-го класу Кременецької школи №1. Перемога в Альтенберзі дає Юліані право стати учасницею III зимових юнацьких Олімпійських ігор, які відбудуться з 9 по 22 січня наступного року на теренах Швейцарії та Франції.

    Зараз Юліанна вже в Канаді, а вже у період січневих Різдвяних свят повернеться у Європу. Змагання зимової юнацької Олімпіади відбудуться в Лозанні, в околицях міста на території альпійської зони, у французькому регіоні Юра і на березі Женевського озера.

    Додамо, що серед хлопців в Альтенберзі на санях-одиночці Олег-Роман Пилипів став дев'ятим.

    У змаганнях двійок дуети Вадим Микиєвич – Богдан Бабура і Надія Антонюк – Олександра Мох показали п'ятий результат.

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    Юнацькі Олімпійські ігри Санний спорт Юліанна Туницька Олег-Роман Пилипів Вадим Микиєвич Олександра Мох Богдан Бабура Надія Антонюк
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