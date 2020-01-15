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    Українська сноубордистка Аннамарі Данча увійшла в десятку загального заліку Кубка світу

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    На всіх чотирьох кубкових стартах Аннамарі Данча стабільно в десятці - Українська сноубордистка Аннамарі Данча увійшла в десятку загального заліку Кубка світу
    На всіх чотирьох кубкових стартах Аннамарі Данча стабільно в десятці
    Фото з Фейсбук-сторінки Аннимарі Данчі

    Нашу спортсменку тішить стабільність у кваліфікації

    Срібна призерка чемпіонату світу, українська сноубордистка Аннамарі Данча посіла десяте місце на етапі Кубка світу в Бад Ґаштейні (Австрія).

    За підсумками кваліфікації в паралельному слаломі Аннамарі стала п’ятою, а стартовому раунді основного турніру поступилася і замкнула першу десятку.

    «Жага до перемоги у моїх очах! Стабільна кваліфікація з п’ятим результатом (фінали треба ще підтягнути), загалом десяте місце, вже вчетверте з чотирьох у топ-10 на Кубку світу», - оптимістично прокоментувала свій виступ досвідчена спортсменка з Закарпаття.

    Перемогу у паралельному слаломі в Бад Ґаштейні святкувала лідер поточного кубкового заліку Рамона Гофмайстер з Німеччини, яка у фіналі перемогла олімпійську чемпіонку Естер Ледецку з Чехії. Третє місце посіла Жюлі Цоґґ зі Швейцарії.

    Додамо, що в кваліфікації виступало ще дві українки. Віта Бондарук стала 37-ю, Олександра Мальованна – 40-ю.

    Серед чоловіків найвищої наразі своєї вершини в рамках Кубка світу серед дорослих досяг чемпіон планети серед юніорів Михайло Харук. У кваліфікації він став 17-м, зупинившись у кроці від потрапляння в «фінальну кульку». Василь Кашелюк посів 44-те місце, Олександр Белінський – 51-ше.

    Перемогу в чоловічому паралельному слаломі святкував Даніеле Баґоцца з Італії, який переміг у фіналі свого співвітчизника Мауріціо Бормоліні. Третім на п’єдестал пошани піднявся німець Штефан Баумайстер.

     Читайте також: Українка Аннамарі Данча зупинилася в кроці від п’єдесталу Кубка світу
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