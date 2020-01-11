Українка Аннамарі Данча зупинилася в кроці від п’єдесталу Кубка світу



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Аннамарі Данча показала свій найкращий наразі результат у сезоні-2019/2020 Фото із соцмереж

За підсумками кваліфікації наша спортсменка третьою

Срібна призерка чемпіонату світу-2019 Аннамарі Данча з України посіла п’яте місце на етапі Кубка світу зі сноубордингу в швейцарському Скуолі.

За підсумками кваліфікації в гігантському паралельному слаломі Аннамарі посідала третє місце, поступившись лише німкені Рамоні Гофмайстер і словенці Ґлорії Котнік.

В основних змаганнях Данча зупинилася на стадії чвертьфіналу і посіла в підсумку п’яту позицію. Чемпіонкою стала Гофмайстер, а друге і третє місця посіли росіянки Софія Надиршина і Мілена Бикова. Четверте місце посіла ще одна німкеня Мелані Гохрайтер.

Наразі в загальному заліку Кубка світу Аннамарі Данча посідає 13-ту позицію. Лідирує Рамона Гофмайстер.

Додамо, що виступала в Скуолі ще одна українка Олександра Мальованна. Але вона не завершила своєї спроби в кваліфікації і завершила змагання достроково.

Серед чоловіків 26-те місце посів чинний чемпіон світу серед юніорів Михайло Харук. 28-м став Олександр Белінський, 42-м – Василь Кашелюк. Перемогу у чоловічому гігантському паралельному слаломі святкував росіянин Андрєй Соболєв.