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    Українка Аннамарі Данча зупинилася в кроці від п’єдесталу Кубка світу

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    Аннамарі Данча показала свій найкращий наразі результат у сезоні-2019/2020 - Українка Аннамарі Данча зупинилася в кроці від п’єдесталу Кубка світу
    Аннамарі Данча показала свій найкращий наразі результат у сезоні-2019/2020
    Фото із соцмереж

    За підсумками кваліфікації наша спортсменка третьою

    Срібна призерка чемпіонату світу-2019 Аннамарі Данча з України посіла п’яте місце на етапі Кубка світу зі сноубордингу в швейцарському Скуолі.

    За підсумками кваліфікації в гігантському паралельному слаломі Аннамарі посідала третє місце, поступившись лише німкені Рамоні Гофмайстер і словенці Ґлорії Котнік.

    В основних змаганнях Данча зупинилася на стадії чвертьфіналу і посіла в підсумку п’яту позицію. Чемпіонкою стала Гофмайстер, а друге і третє місця посіли росіянки Софія Надиршина і Мілена Бикова. Четверте місце посіла ще одна німкеня Мелані Гохрайтер.

    Наразі в загальному заліку Кубка світу Аннамарі Данча посідає 13-ту позицію. Лідирує Рамона Гофмайстер.

    Додамо, що виступала в Скуолі ще одна українка Олександра Мальованна. Але вона не завершила своєї спроби в кваліфікації і завершила змагання достроково.

    Серед чоловіків 26-те місце посів чинний чемпіон світу серед юніорів Михайло Харук. 28-м став Олександр Белінський, 42-м – Василь Кашелюк. Перемогу у чоловічому гігантському паралельному слаломі святкував росіянин Андрєй Соболєв. 

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    Кубок світу сноуборд Аннамарі Данча Мілена Бикова Михайло Харук Рамона Гофмайстер Ґлорія Котнік Мелані Гохрайтер Андрєй Соболєв Софія Надиршина Олександра Мальованна Василь Кашелюк Олександр Белінський
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