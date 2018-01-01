Українська сноубордистка Данча: Маму-тренера нахабно не включили в склад команди

Українка пояснила, чому не змогла пройти кваліфікацію на Олімпіаді-2018

Виступ сноубордистки Аннимарі Данчі на третій у її житті Олімпіаді склався не надто вдало. Під час першого кваліфікаційного заїзду в паралельному гігантському слаломі українка припустилася помилки, яка позбавила її шансів на потрапляння до 16-ки, яка продовжувала боротьбу за медалі. Другий заїзд українка, правда, провела дуже непогано, але



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Аннамарі Данча. Фото: НОК України

Українка пояснила, чому не змогла пройти кваліфікацію на Олімпіаді-2018

Виступ сноубордистки Аннимарі Данчі на третій у її житті Олімпіаді склався не надто вдало.

Під час першого кваліфікаційного заїзду в паралельному гігантському слаломі українка припустилася помилки, яка позбавила її шансів на потрапляння до 16-ки, яка продовжувала боротьбу за медалі.

Другий заїзд українка, правда, провела дуже непогано, але відіграти загублених у першому старті 15 секунд було вже нереально.

«Результатом похизуватися не можу, сьогодні я остання через помилку ціною 15 секунд. Фізично і технічно була готова як ніколи. На жаль, не впоралася морально. По другій спробі я була приблизно п’ятою і це мене трошки заспокоює. Для початку треба виграти парочку кубків світу, набратися досвіду перемагати. Я молодець, хто б там що не сказав», - сказала вона.

«Хотіла би присвятити цей день батькам: мамі, яку нахабно не включили в склад команди, і татові, який помер у цей день чотири роки тому. Вдячна всій родині за підтримку та любов, друзям та знайомим, які вірили та вболівали, а також Валерієві Берлінському, тренеру, який зі мною працює останніх два роки», - написала Аннамарі невдовзі після старту на своїй сторінці у Facebook.