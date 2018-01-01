Олімпіада-2018. Чешка Ледецкі – двократна олімпійська чемпіонка, українка Данча не пройшла кваліфікацію

Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту

Чеська сноубордистка Естер Ледецкі виграла золоту медаль на Олімпіаді-2018 в паралельному гігантському слаломі. Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту на одній Олімпіаді. Тільки в 20-і роки минулого століття Йохан Греттумсбротен і Торлейф Хеуг перемагали в лижних гонках і двоєборстві на