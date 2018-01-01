Олімпіада-2018. Чешка Ледецкі – двократна олімпійська чемпіонка, українка Данча не пройшла кваліфікацію
- Сьогодні, 11:25
-
Розсилка
Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту
Чеська сноубордистка Естер Ледецкі виграла золоту медаль на Олімпіаді-2018 в паралельному гігантському слаломі.
Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту на одній Олімпіаді. Тільки в 20-і роки минулого століття Йохан Греттумсбротен і Торлейф Хеуг перемагали в лижних гонках і двоєборстві на одних іграх.
Друге місце зайняла німкеня Зеліна Йорг. Третє місце дісталося іншій німкені Рамоні Хофмайстер.
Українка Аннамарі Данча не зуміла пробитися в 1/8 фіналу паралельного гігантського слалому.
Данча була єдиною представницею збірної України у сноуборді і зуміла подолати перший етап кваліфікації, проте в другому показала лише 28-й результат і не вийшла в 1/8 фіналу.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Сноубординг
Паралельний гіганстький слалом, жінки
1. Естер Ледецкі (Чехія)
2. Зеліна Йорг (Німеччина)
3. Рамона-Терезія Хофмайстер (Німеччина)