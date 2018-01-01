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    Олімпіада-2018. Чешка Ледецкі – двократна олімпійська чемпіонка, українка Данча не пройшла кваліфікацію

    Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту
    Чеська сноубордистка Естер Ледецкі виграла золоту медаль на Олімпіаді-2018 в паралельному гігантському слаломі. Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту на одній Олімпіаді. Тільки в 20-і роки минулого століття Йохан Греттумсбротен і Торлейф Хеуг перемагали в лижних гонках і двоєборстві на
    • Сьогодні, 11:25
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    Естер Ледецкі. Фото: Getty Images
    Естер Ледецкі. Фото: Getty Images

    Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту

    Чеська сноубордистка Естер Ледецкі виграла золоту медаль на Олімпіаді-2018 в паралельному гігантському слаломі.

    Ледецкі стала третьою в історії спортсменкою, якій вдалося взяти дві медалі в різних видах спорту на одній Олімпіаді. Тільки в 20-і роки минулого століття Йохан Греттумсбротен і Торлейф Хеуг перемагали в лижних гонках і двоєборстві на одних іграх.

    Друге місце зайняла німкеня Зеліна Йорг. Третє місце дісталося іншій німкені Рамоні Хофмайстер.

    Українка Аннамарі Данча не зуміла пробитися в 1/8 фіналу паралельного гігантського слалому.

    Данча була єдиною представницею збірної України у сноуборді і зуміла подолати перший етап кваліфікації, проте в другому показала лише 28-й результат і не вийшла в 1/8 фіналу.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Сноубординг

    Паралельний гіганстький слалом, жінки

    1. Естер Ледецкі (Чехія)
    2. Зеліна Йорг (Німеччина)
    3. Рамона-Терезія Хофмайстер (Німеччина)

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Німеччина Чехія
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