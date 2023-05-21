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Ломаченко–Хейні: стали відомі результати бою за звання абсолютного чемпіона світу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ломаченко–Хейні: стали відомі результати бою за звання абсолютного чемпіона світу
Василь Ломаченко колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Провів
фото з відкритих джерел

Публіка зустріла рішення суддів свистом

У ніч із суботи на неділю в Лас-Вегасі (США) відбувся поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між українцем Василем Ломаченко та американцем Девіном Хейні, у якому переміг останній.  Девін Хейні переміг за очками: 116−112, 115−113, 115−113. Публіка зустріла таке рішення суддів свистом.

12 раунд. Розміном ударами завершують бій боксери і кожен впевнений у своїй перемозі.

11 раунд. Незрозуміло, як Хейні втримався на ногах після потужних ударів Ломаченка. Українець йде ва-банк. Більшість його ударів досягають цілі.

10 раунд. Вибуховий раунд від Ломаченка. Українець розуміє, що за очками може й не виграти. Тому активно йде в атаку, яку завершує влучними ударами в голову Хейні.

9 раунд. Сильний удар в голову пропускає українець. Пробує контратакувати, але Хейні майстерно гасить активність Василя клінчами.

8 раунд. Більш свіжішим виглядає Хейні. Наносить удари і зразу відходить. Ломаченку не вдається потужно влучити по супернику.

7 раунд. Розмін ударами продовжується. Ломаченко старається бити в голову, а ось Хейні робить ставку на удари по корпусу.

6 раунд. Джеб проходить у Хейні, а потім удар по печінці. Американець починає більш активно йти вперед і його удари досягають цілі.

5 раунд. Продовжує першим номером працювати Ломаченко. Українець постійно тримає в напрузі суперника, б'є то в голову, то по корпусу.

4 раунд. Бокс перейшов у боротьбу і обоє боксерів упали. Українець продовжує тиснути на суперника. Той вдається до брудних прийомів.

3 раунд. Пропускає кілька потужних ударів в голову Хейні. Американець рятується від атак Ломаченка клінчами. Пока перевага українця вражає.

2 раунд. Хороший темп демонструють боксери з постійним обміном ударами. Поки точніше б'є український боксер.

1 раунд. Активно розпочали бій боксери. Працюють в основному з дальної дистанції, намагаючись джебом пробити захист суперника. В кінці раунду Ломаченко затиснув Хейні до канатів і наніс пару точних ударів.

Хейні − 24 роки. Він чинний чемпіон світу за версією WBC (2020), WBA Super (2022), IBF (2022), WBO (2022). Провів 29 боїв і всі виграв.

Ломаченко −35 років. Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях. Провів 19 боїв −17 перемог і дві поразки.

Раніше повідомлялося, що український боксер Олександр Усик не приїде на бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зазнав критики через свої висловлювання на підтримку УПЦ МП. Кілька місяців тому через це він заблокував доступ до своєї сторінки в Instagram для користувачів з України.

Теги: бокс Василь Ломаченко спорт

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