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    Українська тенісистка Калініна вперше з 2015 року зіграє в основі турніру WTA International

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    Ангеліна Калініна - Українська тенісистка Калініна вперше з 2015 року зіграє в основі турніру WTA International
    Ангеліна Калініна

    Ангеліна Калініна впоралася з кваліфікацією на змаганнях у США

    У фіналі відбіних змагань українка, посіяна під другим номером, обіграла американку Луїзу Чіріко (WTA, 260): 6-3, 6-4. Боротьба на корті тривала 1 годину і 24 хвилини. На рахунку Калініної шість брейків, а Чіріко вдалося зробити три. 

    Ангеліна Калініна вперше з осені 2017 року стартувала у відборі на турнірі серії WTA (вище категорії WTA 125k). Минулого сезону українка боролася за місце в основі на змаганнях у Ташкенті (International), Бухаресті (International) і Москві (Premier), але пройти кваліфікацію їй не вдалося. Востаннє Калініна зіграла в основній сітці турніру WTA-туру ще в 2015 році в Ташкенті, де організатори надали їй wild card. 

    У першому колі в основі Citi Open Ангеліна зустрінеться з лідером посіву, другою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії. 

    Джерело: btu.org.ua

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