Українська тенісистка вперше у кар'єрі здобула перемогу на турнірі з призовим фондом у 100 тисяч доларів
- Сьогодні, 20:01
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Розсилка
Раніше уродженка Керчі двічі грала в основній сітці турнірів ITF з призовим фондом $100,000
У матчі першого кола 22-річна українка за 1 годину 17 хвилин завдала поразки 29-річній російській тенісистці Александрі Пановій: 6:2, 6:4.
Сталося це на турнірі в Росії.
За час зустрічі Страхова один раз подала навиліт, допустивши п'ять подвійних помилок, реалізувала п'ять з восьми брейк-поїнтів та програла два гейми на своїй подачі.
Раніше уродженка Керчі двічі грала в основній сітці турнірів ITF з призовим фондом $100,000: в Санкт-Петербурзі в 2016 та 2017 років роках і програла в першому колі.
Суперницею Валерії в наступному матчі стане переможниця у зустрічі п'ятої ракетки змагань Віталії Дьяченко та володарки wild card Соф'ї Лансере.
Джерело: btu.org.ua