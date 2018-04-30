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    Українська тенісистка вперше у кар'єрі здобула перемогу на турнірі з призовим фондом у 100 тисяч доларів

    Раніше уродженка Керчі двічі грала в основній сітці турнірів ITF з призовим фондом $100,000
    У матчі першого кола 22-річна українка за 1 годину 17 хвилин завдала поразки 29-річній російській тенісистці Александрі Пановій: 6:2, 6:4. Сталося це на турнірі в Росії. За час зустрічі Страхова один раз подала навиліт, допустивши п'ять подвійних помилок, реалізувала п'ять з восьми брейк-поїнтів та програла два гейми на своїй подачі. Раніше
    • Сьогодні, 20:01
    • Розсилка
    Валерія Страхова
    Валерія Страхова

    Раніше уродженка Керчі двічі грала в основній сітці турнірів ITF з призовим фондом $100,000

    У матчі першого кола 22-річна українка за 1 годину 17 хвилин завдала поразки 29-річній російській тенісистці Александрі Пановій: 6:2, 6:4.

    Сталося це на турнірі в Росії.

    За час зустрічі Страхова один раз подала навиліт, допустивши п'ять подвійних помилок, реалізувала п'ять з восьми брейк-поїнтів та програла два гейми на своїй подачі.

    Раніше уродженка Керчі двічі грала в основній сітці турнірів ITF з призовим фондом $100,000: в Санкт-Петербурзі в 2016 та 2017 років роках і програла в першому колі.

    Суперницею Валерії в наступному матчі стане переможниця у зустрічі п'ятої ракетки змагань Віталії Дьяченко та володарки wild card Соф'ї Лансере.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс
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