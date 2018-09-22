Українська тенісистка забезпечила собі медаль на чемпіонаті Європи



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Фото взяте з ресурсу zik.ua

Маргарита Песоцька пробилась до півфіналу першості Європи-2018 з настільного тенісу

Маргарита Песоцька втретє стала медалісткою чемпіонату Європи з настільного тенісу в одиночному розряді.

У чвертьфінальному матчі європейської першості в Аліканте українка обіграла німкеню Хань Ін.

Раніше вона домагалася подібного успіху у 2009-му (срібло) і 2011-му (бронза) роках.

Перші три партії завершилися з мінімальною перевагою Песоцької - 12:10, 11:9, 11:9.

І хоч німкеня китайського походження зуміла відіграти одну партію (11:4), проте п'ятий гейм залишився за Ритою.

З третього матчболу вона здобула переможне очко - 13:11. У першому колі Песоцька обіграла ще одну імениту суперницю - румунку Елізабет Самару.

Вийшовши до півфіналу, Песоцька забезпечила собі як мінімум бронзову медаль.

У півфінальному матчі чемпіонату Європи 23 вересня Песоцька зустрінеться з сіяною першою австрійкою молдавського походження Софією Полкановою.

Джерело: Xsport.ua